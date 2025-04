Diputado usó ChatGPT para proyecto de ley y leyó las instrucciones: "Si estás interesado puedo darte más ideas"

Clip no tardó en viralizarse y generar un sinfín de reacciones. Foto: composición LR/ TikTok

Clip no tardó en viralizarse y generar un sinfín de reacciones. Foto: composición LR/ TikTok

Un insólito episodio ocurrido en la Asamblea Nacional de Panamá generó polémica y burlas en redes sociales, luego de que el diputado Gabriel Solís leyera en voz alta un párrafo que delataba el uso directo de inteligencia artificial en la elaboración de su proyecto de ley. El parlamentario, hijo del ex contralor Gerardo Solís, dejó al descubierto que no revisó adecuadamente el documento antes de presentarlo, provocando cuestionamientos sobre la seriedad y preparación con la que algunos legisladores abordan sus funciones.

Polémica por el uso de IA en propuesta legislativa

En el video viral, grabado durante una sesión oficial, se observa cómo Solís lee sin reparo el contenido generado por ChatGPT, incluyendo instrucciones diseñadas para el usuario y no para ser parte del documento final. “Si estás interesado en un sector específico como turismo y comercio o agroindustrias, puedo darte ideas puntuales si quieres enfocar en alguna industria en particular”, expresó el diputado frente a los presentes, dejando clara evidencia de que ni siquiera había leído o editado lo que estaba proponiendo.

El incidente rápidamente encendió el debate en torno al uso adecuado de herramientas como ChatGPT dentro de los procesos legislativos. Para muchos, el verdadero problema no fue haber utilizado inteligencia artificial, sino haber copiado y pegado el contenido sin ninguna revisión. Esta situación también abre la posibilidad de que el parlamentario haya delegado la tarea a un asesor que, en lugar de redactar un proyecto riguroso, simplemente recurrió a la IA para salir del paso sin mayor esfuerzo.

Debate sobre el uso de IA en la política

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos usuarios criticaron duramente la falta de profesionalismo. “Usar ChatGPT no es el problema; el verdadero error es no comprender la información que te brinda”, comentó un internauta.

Otros fueron más sarcásticos: “Le faltó decir 'Sí claro, ¡aquí está lo que me pediste!'”, mientras que otro usuario ironizó: “Copió y pegó sin leer. Así mismo lo imprimió”. La falta de revisión generó incluso comparaciones con anécdotas escolares. Algunos comentarios también apuntaron al descuido total del diputado, sugiriendo que ni siquiera se dio cuenta de lo que había leído: “Yo creo que ni se dio cuenta”, mencionó una usuaria.