Sorteo de la Kábala en vivo hoy 4 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Este jueves 4 de diciembre, La Kábala, sorteará el Pozo Buenazo que asciende a S/ 4.390.075. Consulta los números ganadores, la jugada más destacada de la jornada y toda la información relevante sobre este tradicional juego de azar de Intralot que continúa atrayendo a miles de participantes en el Perú.

¿Cómo se juega la Kábala?

La dinámica de La Kábala establece la selección de seis números entre el 1 y el 40, con la posibilidad de optar por la modalidad “Al Azar”, en la que el sistema define automáticamente la combinación. Según los aciertos obtenidos en cada jugada, los participantes pueden acceder a premios que van desde S/ 3 hasta el Pozo Buenazo, considerado el mayor atractivo del sorteo.