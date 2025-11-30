En TikTok apareció un documento que ha generado una gran curiosidad entre los usuarios. Se trata de un archivo Excel titulado “La Lista negra de las girls”, donde se registran los nombres de hombres que, presuntamente, habrían sido infieles en distintas ciudades del Perú. La publicación se volvió viral en cuestión de horas y ha motivado miles de comentarios, reacciones y debates sobre la veracidad del contenido.

Aunque muchos usuarios lo toman como entretenimiento o simple tendencia, otros han mostrado preocupación por la difusión de información personal sin verificación.

La 'lista negra de las girls’: el polémico documento de Google Drive que se viralizó en internet

La lista fue retirada por completo y ya no es posible acceder al archivo ni añadir nuevos nombres. La publicación fue dada de baja debido a la inclusión de datos personales sensibles que vulneraban la privacidad de los involucrados. El documento no solo mostraba nombres completos, sino también información detallada como distritos de residencia, edades, profesiones, enlaces a redes sociales, fotografías e incluso capturas de conversaciones que se presentaban como “pruebas” de supuestas infidelidades.

Además, el sistema permitía que cualquier usuario añadiera información sin ningún tipo de filtro o validación. Esto significaba que, con solo llenar el formulario, cualquier persona podía ser incorporada a la llamada lista negra.

Lo que dice la ley sobre difundir datos personales en redes sociales

La reciente viralización de la llamada “lista negra” generó un debate urgente sobre los límites legales en la difusión de información privada en plataformas como TikTok y 'X'. En el Perú, la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales establece que ningún dato personal puede ser recopilado, tratado o publicado sin autorización expresa del titular. Cuando esta norma se vulnera, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales puede imponer sanciones severas que, en los casos más graves, superan las 100 UIT.

A esto se suma la posibilidad de incurrir en delitos contemplados en el Código Penal, como difamación, si la información difundida afecta el honor o la reputación de una persona. Las consecuencias pueden incluir multas económicas significativas e incluso penas privativas de libertad de hasta tres años. En ambos escenarios, la responsabilidad recae no solo en quien crea o publica el contenido, sino también en quienes lo replican sin verificar ni contar con autorización.