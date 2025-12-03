Sorteo de La Tinka EN VIVO, hoy miércoles 3 de diciembre de 2025: ¿Hasta qué hora está disponible la venta de la cartilla de Intralot?
El próximo miércoles 3 de diciembre, Intralot llevará a cabo el sorteo de La Tinka con un pozo acumulado que supera los S/12 millones.
- Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos
- Senamhi alerta incremento de temperaturas y prevé hasta 30 °C a fin de mes en Lima Metropolitana
El miércoles 3 de diciembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/12.081.728. Los jugadores tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.
Resultados de La Tinka del miércoles 3 de diciembre
¿Cómo jugar la Tinka?
Para participar del famoso sorteo de la Tinka, es imprescindible seguir ciertos pasos. Recuerda que la jugada será fácil y rápida desde la comodidad de tu casa, trabajo o centro de labores. A continuación los pasos:
-Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de la Tinka, AQUÍ.
-Luego debes recargar saldo.
-En el primer paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
-Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
-Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
-También puedes elegir la opción "Al Azar"
-Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
La Tinka: ¿cómo aumentar las probabilidades de ganar?
- Evitar secuencias obvias: no elijas combinaciones del 1 al 6 ni solo números pares o impares.
- Mayor cantidad de combinaciones: más números en una sola jugada incrementa tus posibilidades de ganar.
- Utilizar jugadas múltiples: en lugar de apostar solo seis cifras, elige más y arma distintas combinaciones.
- Jugar con regularidad: cuanto más juegues, más oportunidades tendrás de ganar.
- Sácale provecho al "Sí o Sí": esta opción asegura un premio si aciertas al menos un número.
¿Cómo cobrar el Pozo Millonario?
El Pozo Millonario de La Tinka solo se cobra mediante transferencia bancaria. Para ello, es fundamental que los ganadores respeten los términos y condiciones establecidos.
Entre los requisitos, destaca la presentación de una solicitud de pago que debe ser validada por La Tinka S. A.
¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?
Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: solicitarán todos los datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.
¿Cuáles fueron los números más elegidos de La Tinka en 2024?
A lo largo del 2024, los números más frecuentemente seleccionados en los sorteos de La Tinka fueron el 15, que apareció en 20 ocasiones, y el 27, con 18 apariciones. Ese mismo año, también se incorporaron dos nuevos números al juego: el 49 y el 50.
¿Cómo cobrar el Pozo Millonario?
El Pozo Millonario de La Tinka solo se cobra mediante transferencia bancaria. Para ello, es fundamental que los ganadores respeten los términos y condiciones establecidos.
Entre los requisitos, destaca la presentación de una solicitud de pago que debe ser validada por La Tinka S. A.
Además, el sorteo ofrece las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.