Sorteo de La Tinka EN VIVO, hoy miércoles 3 de diciembre de 2025: ¿Hasta qué hora está disponible la venta de la cartilla de Intralot?

Para participar del famoso sorteo de la Tinka, es imprescindible seguir ciertos pasos. Recuerda que la jugada será fácil y rápida desde la comodidad de tu casa, trabajo o centro de labores. A continuación los pasos:

-Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de la Tinka, AQUÍ.

-Luego debes recargar saldo.

-En el primer paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

-Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.

-Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.

-También puedes elegir la opción "Al Azar"

-Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".