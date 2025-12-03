HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sorteo de La Tinka EN VIVO, hoy miércoles 3 de diciembre de 2025: ¿Hasta qué hora está disponible la venta de la cartilla de Intralot?

El próximo miércoles 3 de diciembre, Intralot llevará a cabo el sorteo de La Tinka con un pozo acumulado que supera los S/12 millones.

Resultados de La Tinka, hoy miércoles 3 de diciembre | Foto: La Tinka
Resultados de La Tinka, hoy miércoles 3 de diciembre | Foto: La Tinka | Foto: La Tinka

El miércoles 3 de diciembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/12.081.728. Los jugadores tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Resultados de La Tinka del miércoles 3 de diciembre

21:00
3/12/2025

¿Cómo jugar la Tinka?

Para participar del famoso sorteo de la Tinka, es imprescindible seguir ciertos pasos. Recuerda que la jugada será fácil y rápida desde la comodidad de tu casa, trabajo o centro de labores. A continuación los pasos:

-Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de la Tinka, AQUÍ.

-Luego debes recargar saldo.

-En el primer paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

-Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.

-Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.

-También puedes elegir la opción "Al Azar"

-Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".

20:00
3/12/2025

La Tinka: ¿cómo aumentar las probabilidades de ganar?

- Evitar secuencias obvias: no elijas combinaciones del 1 al 6 ni solo números pares o impares.

- Mayor cantidad de combinaciones: más números en una sola jugada incrementa tus posibilidades de ganar.

- Utilizar jugadas múltiples: en lugar de apostar solo seis cifras, elige más y arma distintas combinaciones.

- Jugar con regularidad: cuanto más juegues, más oportunidades tendrás de ganar.

- Sácale provecho al "Sí o Sí": esta opción asegura un premio si aciertas al menos un número.

19:00
3/12/2025

¿Cómo cobrar el Pozo Millonario?

El Pozo Millonario de La Tinka solo se cobra mediante transferencia bancaria. Para ello, es fundamental que los ganadores respeten los términos y condiciones establecidos.

Entre los requisitos, destaca la presentación de una solicitud de pago que debe ser validada por La Tinka S. A.

18:00
3/12/2025

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: solicitarán todos los datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

17:00
3/12/2025

¿Cuáles fueron los números más elegidos de La Tinka en 2024?

A lo largo del 2024, los números más frecuentemente seleccionados en los sorteos de La Tinka fueron el 15, que apareció en 20 ocasiones, y el 27, con 18 apariciones. Ese mismo año, también se incorporaron dos nuevos números al juego: el 49 y el 50.

13:00
3/12/2025

¿Cómo cobrar el Pozo Millonario?

El Pozo Millonario de La Tinka solo se cobra mediante transferencia bancaria. Para ello, es fundamental que los ganadores respeten los términos y condiciones establecidos.

Entre los requisitos, destaca la presentación de una solicitud de pago que debe ser validada por La Tinka S. A.

Además, el sorteo ofrece las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

