Empresa de transporte en Cusco celebra aniversario con cobrador y chofer disfrazados de ‘Batman y Robin’

Las imágenes se hicieron virales en TikTok, y generaron sonrisas entre los usuarios, quienes elogiaron la creatividad de los trabajadores al celebrar al 'Caballero de la noche'.

Los vehículos de la empresa ‘Batman’ adornados con murciélagos recorrieron las calles de Cusco, alegrando el día a los transeúntes y pasajeros quienes elogiaron su creatividad.
Los vehículos de la empresa ‘Batman’ adornados con murciélagos recorrieron las calles de Cusco, alegrando el día a los transeúntes y pasajeros quienes elogiaron su creatividad. | Foto: composición LR/ TikTok / @lupita_fff

Una empresa de transporte en el Cusco decidió hacerle honor a su nombre ‘Batman’ para celebrar su aniversario. Incluso, un chofer y su cobrador se disfrazaron de 'El caballero de la noche' y su fiel compañero 'Robin'. Las imágenes sacaron miles de sonrisas a los usuarios en las redes sociales.

En más de una ocasión, TikTok ha compartido tiernas y hasta divertidas historias. Esta vez, no fue la excepción y todos los vehículos de la empresa lucían adornados con murciélagos y recorrían las calles cuzqueñas.

La escena despertó ternura y alegría en los transeúntes, quienes no dudaron en destacar la creatividad de los trabajadores para celebrar al estilo del ‘Señor de la noche’. “Qué bonito detalle, alegran el día a cualquiera”, expresó uno de los pasajeros que viajaba en la unidad decorada.

De esta manera, la empresa ‘Batman’ convirtió su aniversario en un recuerdo inolvidable, no solo para sus pasajeros, sino también para todos los que fueron testigos de la peculiar celebración.

Una empresa de transporte en Cusco celebró su aniversario disfrazando a su personal de 'Batman' y 'Robin'. La escena generó sonrisas en las redes sociales. Foto: composición LR/ TikTok / @lupita_fff

Una empresa de transporte en Cusco celebró su aniversario disfrazando a su personal de 'Batman' y 'Robin'. La escena generó sonrisas en las redes sociales. Foto: composición LR/ TikTok / @lupita_fff

Usuarios en TikTok bromearon con el disfraz de 'El caballero de la noche'

“Los batimicros”, “A los cobradores de la empresa Batman desde ahora los llamaremos Robin”, “Ese Batman siempre apareciendo de emergencia cuando estoy tarde para la universidad”, “Cosas que solo pasan en Cusco”, escribieron los usuarios en TikTok.

