Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Política

Pedro Castillo reaparece en el Congreso tras ser sentenciado: "Si el pueblo me dio el poder, ustedes me lo quitaron"

El expresidente Pedro Castillo reapareció en el Pleno del Congreso para ejercer su derecho a la defensa en medio de un pedido de inhabilitación por 10 años. Durante su intervención, arremetió contra el Parlamento tras haber sido sentenciado a 11 años de prisión por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

Pedro Castillo reapareció en el Congreso en medio de un pedido de inhabilitación. Foto: Captura
Pedro Castillo reapareció en el Congreso en medio de un pedido de inhabilitación. Foto: Captura

El expresidente condenado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo, reapareció en el Pleno del Congreso en medio de un pedido de inhabilitación por 10 años de la función pública por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En ese sentido, el exmandatario hizo uso de su derecho a la defensa junto con su abogado en el Hemiciclo y arremetió contra el Parlamento tras haber sido sentenciado.

"Ustedes el día de hoy van a defender una aberración y una barbaridad jurídica, señores congresistas. Estoy seguro de que a la hora que pidan el voto, los que marcan el botón verde, son aquellos que sí o sí, producto de una elección, no querían que un hijo del pueblo, que nosotros, los desoídos, los don nadie, los del Perú profundo, lleguen a Palacio de Gobierno", expresó.

Noticia en desarrollo...

