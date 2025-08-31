HOYSuscripcion LR Focus

Turista llega a Puno y desata risas al mostrar los binoculares del mirador: “Con tecnología HD”

“Lo más triste es que le puso un sol”, bromeó un usuario de TikTok al ver el curioso clip de los miradores en Puno.

Un joven turista en Puno esperaba disfrutar del lago Titicaca a través de binoculares, pero se llevó una sorpresa al encontrar solo cajas vacías. El video se volvió viral en TikTok.
Un joven turista en Puno esperaba disfrutar del lago Titicaca a través de binoculares, pero se llevó una sorpresa al encontrar solo cajas vacías. El video se volvió viral en TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok / @ronyabvhj

Perú es uno de los países que deslumbra a los turistas por el enorme número de atractivos, y claro, la buena comida. Este es el caso de un joven que viajó a Puno para conocer los mágicos lugares de la ciudad altiplánica, pero se llevó una gran sorpresa con los binoculares del mirador. Las imágenes sacaron miles de sonrisas de los usuarios en TikTok.

Todo parece indicar, que el visitante estaba muy emocionado al llegar a la ciudad de Puno y quiso ver el majestuoso lago Titicaca. Para ello, se acercó a unos binoculares turísticos, como los que hay en las grandes urbes, pero lamentablemente estos no estaban disponibles y en su lugar solo había cajas vacías sin lentes de acercamiento.

PUEDES VER: Joven descubre huesos a la venta en la Cachina de Puno y en redes reaccionan: “¿Serán humanos?”

lr.pe

Turista quiso ver el lago Titicaca en Puno, pero se llevó enorme sorpresa

Los binoculares turísticos son esos aparatos que se suelen encontrar en miradores, parques o lugares con paisajes impresionantes. Se usan de manera sencilla. Solo se necesita colocar una moneda o una ficha, acercar y mirar a través de ellos para disfrutar de la vista con más detalle.

Precisamente, el turista usó uno con la esperanza de ver más de cerca, pero en las redes sociales, los usuarios estallaron en risas al ver que no funcionaban y solo estaba el armazón.

Un joven turista en Puno esperaba disfrutar del lago Titicaca a través de binoculares, pero se llevó una sorpresa al encontrar solo cajas vacías. El video se volvió viral en TikTok. Foto: composición LR/ TikTok / @ronyabvhj

Un joven turista en Puno esperaba disfrutar del lago Titicaca a través de binoculares, pero se llevó una sorpresa al encontrar solo cajas vacías. El video se volvió viral en TikTok. Foto: composición LR/ TikTok / @ronyabvhj

PUEDES VER: Peruano pide la mano de su novia en Puno con camiones de cerveza y víveres: "Si no es así, no quiero"

lr.pe

El video de Ronyabvhj generó una ola de divertidos comentarios, entre los que sobresalieron que los binoculares tenían ‘tecnología HD’.

“Lo más triste es que le puso un sol”, “Puno es otro level”, “Cuando estaban habilitados todos ponían monedas falsas y los intis, por eso se fueron a la quiebra”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios en TikTok.

