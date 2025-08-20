HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
Ibai queda sorprendido luego de que pan con chicharrón superara el millón de votos en 'Mundial de Desayunos': "Lo siento, mexicanos"

El streamer Ibai Llanos quedó absorto al ver que el 'Mundial de Desayunos' generó apoyo de medios, marcas e influencers peruanos al pan con chicharrón.

Ibai destacó el apoyo incondicional de los peruanos al pan con chicharrón
Ibai destacó el apoyo incondicional de los peruanos al pan con chicharrón | Ibai Llanos - Instagram / Perutravel | Composición LR

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos comenzó con un encendido duelo entre el pan con chicharrón peruano y los chilaquiles mexicanos. El respaldo de los internautas del Perú a su platillo ha sido abrumador, al punto de superar el millón y medio de votos en TikTok, lo cual ha dejado anonadado al streamer español.

Ibai no dejó de notar el masivo respaldo de las marcas, influencers y hasta medios de comunicación peruanos que dedicaron porciones de sus programas a reportar sobre este inédito torneo de comidas. Pero el youtuber también se disculpó con el público mexicano, tras leer sus reclamos de que los chilaquiles presentados en su video no estaban preparados de la mejor manera.

La reacción de Ibai ante apoyo masivo al pan con chicharrón

Al revisar los resultados recientes del duelo entre comidas, Ibai aseguró que los peruanos están "mal de la cabeza", aunque en tono de broma y señalando más la intensidad con que se vive la gastronomía en suelo blanquirrojo.

"Los chilaquiles, estén bien o mal, (pero) los peruanos están mal de la cabeza. Esto no para de hablarse en Perú, ha salido en la televisión y tiene más de un millón y medio de likes. Esos chilaquiles me los hace el mejor cocinero de México y a los peruanos les daba igual. Locura máxima en Perú. ¡Perú locura!", exclamó el creador de contenido.

La fiesta de los usuarios peruanos continuó en los comentarios tras las declaraciones de Ibai. "Todo el mundo sabe que Perú es clave", "Los peruanos estamos locos, pero es que cuando se trata de nuestra gastronomía sacamos las garras", "¡Ibai es team Perú! Perú siempre", y "En Perú somos más de 33 millones de personas y en México más de 117 millones y ni así ganan", escribieron los internautas.

Incluso, hubo comentarios de usuarios mexicanos que apoyaban la aparentemente irreversible victoria peruana. "Soy mexicana y acepto que Perú tiene la mejor gastronomía del mundo, fui de viaje allá y amo su cultura y sobretodo su comida", escribió una de ellos.

Ibai se disculpa con mexicanos por los chilaquiles

Pero Ibai también pidió disculpas a sus seguidores mexicanos por no preparar unos chilaquiles más auténticos. "Tenéis razón, he de reconocerlo. He visto los chilaquiles auténticos mexicanos, es verdad que son diferentes. Me comprometo, cuando vaya a México este año, a probar los mejores chilaquiles. Decidme el sitio y os diré las diferencias", señaló.

El streamer hizo una precisión a aquellos usuarios que veían que los chilaquiles presentados no tenían salsa: "Estaba debajo del plato, no se notaba, ¿vale?, pero entiendo que había peores cosas que el tema de la salsa".

