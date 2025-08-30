El 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos ha despertado la competitividad de los países latinoamericanos para defender su gastronomía. Tanto Perú como Ecuador pasaron a los cuartos de final de esta competencia, pero ante la ventaja peruana con los votos, los ecuatorianos no dudaron en bromear en las redes que, a pesar de todo, su selección "si va al Mundial 2026" no como la Bicolor que no pasó.

El video de un ecuatoriano se volvió viral en TikTok y generó controversia entre ambos países. "Perú habrá ganado, pero al menos nosotros sí iremos al Mundial 2026", decían los usuarios en el clic.

La polémica por el mejor platillo para el desayuno es a causa de la encuesta creada por Ibai Llanos. En su más reciente publicación se enfrentó Perú y Ecuador con el 'pan con chicharrón' y el 'bolón ecuatoriano', respectivamente. Los votos sumados desde las cuentas de Tiktok e Instagram mostraban que Perú va ganando la competencia; por lo que los usuarios rivales no dudaron en pronunciarse por la red social china.

Así, un joven de nombre Mateo Cando en TikTok reavivó con una broma la controversia por el Mundial 2026 donde Perú no llegó a clasificar para participar. "Podrán ganarnos en el 'Mundial de desayunos', pero lo importante es que Ecuador sí está en el Mundial 2026, no como otritos ja, ja, ja, ja", publicó el usuario.

El clip generó controversia y diversos peruanos no dudaron en responder al creador del video. "Hasta donde llego nuestro pancito con chicharrón y eso que no es nuestro plato fuerte", "Podrán estar en el mundial pero nuestra economía está mejor que muchos países de Latam no como otritos", "No iremos al mundial pero tenemos copa américa, no como otritos", "Dilo sin llorar. Perú tiene la mejor gastronomía", fueron algunos de los comentarios.