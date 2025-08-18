Los votos del público decidirán al platillo ganador en cada duelo del Mundial de Ibai | Instagram | Ibai Llanos

Ibai Llanos, el famoso streamer español, inició este lunes el "Mundial de los Desayunos", donde enfrentará a gastronomías de todo el mundo para conocer cuál tiene los mejores platillos para comenzar el día. El primer duelo levanta pasiones desde el inicio al enfrentar a Perú vs México, dos de las cocinas más destacadas de Latinoamérica.

Para este primer enfrentamiento, Ibai escogió al pan con chicharrón como el representante de Perú y a los chilaquiles como el competidor por parte de México. No obstante, los internautas del país azteca no tardaron en mostrar su descontento, ya que detectaron que dicho platillo no estaba preparado de la forma correcta.

El pan con chicharrón peruano consiste en camote frito y salsa criolla (cebollas aderezadas) dentro de dos rodajas de pan. "¡Cuidado con Perú!", exclamó el influencer. Luego, llegó el turno de los chilaquiles, que son totopos con salsa verde o salsa roja, carne y queso.

Usuarios mexicanos se decepcionan con chilaquiles de Ibai

Como de costumbre, la rivalidad entre países se armó en los comentarios, con algunos internautas apoyando al platillo de Perú y otros decantándose por la vianda de México. No obstante, algunos usuarios mexicanos quedaron decepcionados por la calidad de los chilaquiles presentada por Ibai para el duelo.

"Qué tristes chilaquiles", "Esos son nachos con salsa, Ibai", "Te sirvieron los peores pin**** chilaquiles de la historia, Ibai", "Le faltó salsa", "Botón de 'esos no son chilaquiles'", fueron algunos de los comentarios de desaprobación.

Otros usuarios del país charro fueron más optimistas. "A México nadie le gana... sorry not sorry", "México le duela a quien le duela", "Chilaquiles, pero no por ser mejores con todo respeto, si no por la variedad, colores y sabores con los que puedes combinarlos", indicaron.

Desde Perú, los usuarios también alentaron al pan con chicharrón. "Perú es clave", "Perú gana en lo que sea que tenga que ver con gastronomía", "Perú es otro nivel" y "Ahorrémosnos todo el proceso, pasa a Perú directamente a la final", escribieron. Incluso medios como América TV y Radio Planeta e influencers como Choca Mandros y Phillip Chu Joy se sumaron a la "barra" blanquirroja.

Así es el "Mundial de Desayunos" de Ibai

El enfrentamiento de Perú vs México es el primero de octavos de final del Mundial de Desayunos, que traerá también duelos polémicos como Argentina vs Reino Unido, España vs Francia y Bolivia vs Estados Unidos. Ibai irá publicando los duelos en su cuenta oficial de Instagram y los usuarios deberán votar con su "Me gusta" en el comentario con el nombre de su país favorito.