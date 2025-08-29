Mexicano llega a Lima para concierto de Green Day, pero sufre el robo de su celular: “Hay que tener cuidado”
El extranjero llegó hace una semana y se dio tiempo para visitar Piura, paisaje que le pareció fenomenal, pero no contó con que fuera víctima de la delincuencia cerca de Miraflores.
El último 27 de agosto, el grupo estadounidense Green Day se presentó en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) donde realizó un mega concierto e hizo vibrar a todos sus fans. Peruanos y extranjeros se congregaron en el recinto para disfrutar del tan esperado show. Sin embargo, un ciudadano extranjero que llegó a suelo nacional se llevó una desagradable experiencia al ser víctima del robo de su celular.
Según relató el extranjero en un video de TikTok, llegó a Lima hace una semana para disfrutar de la presentación de su banda favorita y además, pasear por algunas ciudades del Perú. Conoció incluso Piura, donde acudió a las playas y tuvo la suerte de ver ballenas a las que consideró como una joya hermosa.
Mexicano fue víctima de la delincuencia en Lima
Su problema surgió al regresar a Lima, donde fue víctima de los delincuentes. “Me acaban de robar mi celular a los alrededores de Miraflores. Hay que tener cuidado”, señaló el visitante, cuya mala experiencia no le borró la sonrisa al presenciar a la banda californiana.
A pesar de la desagradable experiencia, el extranjero compartió su anécdota en TikTok. Foto: composición LR/ TikTok /@radiooxigeno
Como suele ocurrir en estos casos, los usuarios en TikTok dejaron sus comentarios en la popular red social china. “Vivió la experiencia completa”, “En uno de mis viajes a México me robaron el celu, así que estamos a mano”, “Sinceridad ante todo”, “Como para que no extrañe México”, escribieron algunos usuarios en las redes sociales.
¿Cuál es el género musical de Green Day?
Green Day junto a otras bandas como The Offspring y Rancid, fueron los que produjeron el renacimiento y popularización del punk rock en los Estados Unidos, como de la cultura misma y las masivas ventas produjeron la apertura de una ola de grupos pop punk y punk rock.