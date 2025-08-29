A pesar de la desagradable experiencia, el extranjero compartió su anécdota en TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok / @radiooxigeno

A pesar de la desagradable experiencia, el extranjero compartió su anécdota en TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok / @radiooxigeno

El último 27 de agosto, el grupo estadounidense Green Day se presentó en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) donde realizó un mega concierto e hizo vibrar a todos sus fans. Peruanos y extranjeros se congregaron en el recinto para disfrutar del tan esperado show. Sin embargo, un ciudadano extranjero que llegó a suelo nacional se llevó una desagradable experiencia al ser víctima del robo de su celular.

Según relató el extranjero en un video de TikTok, llegó a Lima hace una semana para disfrutar de la presentación de su banda favorita y además, pasear por algunas ciudades del Perú. Conoció incluso Piura, donde acudió a las playas y tuvo la suerte de ver ballenas a las que consideró como una joya hermosa.

Mexicano fue víctima de la delincuencia en Lima

Su problema surgió al regresar a Lima, donde fue víctima de los delincuentes. “Me acaban de robar mi celular a los alrededores de Miraflores. Hay que tener cuidado”, señaló el visitante, cuya mala experiencia no le borró la sonrisa al presenciar a la banda californiana.

Como suele ocurrir en estos casos, los usuarios en TikTok dejaron sus comentarios en la popular red social china. “Vivió la experiencia completa”, “En uno de mis viajes a México me robaron el celu, así que estamos a mano”, “Sinceridad ante todo”, “Como para que no extrañe México”, escribieron algunos usuarios en las redes sociales.

