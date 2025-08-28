"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Green Day se presentó en el Estadio de San Marcos en Lima el 27 de agosto de 2025. | Foto: Kevinn García / URPI-LR

Green Day se presentó en el Estadio de San Marcos en Lima el 27 de agosto de 2025. | Foto: Kevinn García / URPI-LR

La tercera no fue la vencida, Green Day volvió a Lima y lo hizo con la misma energía arrolladora que en sus visitas anteriores los años 2010 y 2017. Un sabor conocido, pero con una expectativa diferente al haber estrenado hace un año su nuevo álbum 'Saviors', nombre con el que también fue bautizada la gira. Una noche inolvidable que tuvo explosiones, rebeldía y miles de peruanos que convirtieron al Estadio San Marcos en el epicentro del punk rock.

En las avenidas que rodeaban el estadio ya se respiraba desde hace dos semanas la fiebre por Green Day; fanáticos de la banda californiana acamparon en el exterior para asegurar la primera fila el día del concierto. Es así como llegó el día central y miles de seguidores llegaban al recinto vestidos con polos negros estampados, vinchas en la frente y hasta maquillajes alusivos a la estética punk. Algunos otros buscaban el recuerdo perfecto en los vendedores ambulantes que ofrecían discos, pines y pósters.

Green Day se presentó en el Estadio de San Marcos en Lima el 27 de agosto de 2025. Foto: Kevinn García / URPI-LR

Un comienzo clásico que nunca decepciona

Al ingresar al estadio, nos recibe un escenario al nivel que requería el esperado concierto; tres pantallas y más de 300 luces iluminaban el rostro de los asistentes, que ya lucían ansiosos por ver a sus artistas favoritos. El reloj marca las 7 de la noche y hace su ingreso la banda telonera que acompañará a Green Day durante la gira: Bad Nerves. Aunque para muchos era la primera vez que los escuchaban en vivo, supieron ganarse la atención del público limeño y preparar el terreno para lo que vendría después.

Luego de 40 minutos, la banda británica se despide y el escenario se prepara para el grupo estelar. 'Bohemian Rhapsody' de Queen y 'Blitzkrieg Bop' de los Ramones retumbaron en el estadio como el anuncio de que el momento había llegado. Tras un breve video recopilatorio de la trayectoria de la banda, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool ingresaron al escenario en medio de una explosión de luces y gritos ensordecedores.

Billie Joe, vocalista principal de la banda, se posiciona al centro del escenario y con guitarra en mano toca los acordes de 'American Idiot' (2004), una de las canciones más populares del grupo y también esperaba por los fanáticos. A la mitad de la canción, Billie saluda al publicó peruano con un grito que retumbó los cimientos del estadio: "¡Lima!", provocando una ovación que multiplicó la intensidad del momento.

Green Day se presentó en el Estadio de San Marcos en Lima el 27 de agosto de 2025. Foto: Kevinn García / URPI-LR

Green Day sube a fanática al escenario

La segunda canción fue 'Holiday' (2005), consolidando así un inicio explosivo que no dio respiro al público. Uno de los momentos más esperados en cada concierto de Green Day es cuando la banda invita a un asistente a subir al escenario, y en Lima no fue la excepción. Esto ocurrió durante la tercera canción, 'Know Your Enemy' (2009). "¡Vamos, sube ahora mismo!", exclamó Billie Joe señalando a una joven del público, quien subió visiblemente emocionada y fue recibida con un abrazo por el cantante. Ella acompañó al grupo en el resto de la canción y la cerró con un salto rockero.

La calma llegó con 'Boulevard of Broken Dreams' (2004), para luego seguir con 'One Eyed Bastard' (2024), canción con la que demostraron el dominio del público al hacerlo corear y saltar. Sorpresivamente volvemos al pasado con 'The Grouch' (1997) y cerramos el bloque con 'Longview' (1994). Hasta entonces, el show fluyó sin mayores interrupciones; por momentos escuchamos a Billie gritar: "Perú" y "Manos arriba". Sin embargo, la locura se desató con las siguientes canciones.

Green Day se presentó en el Estadio de San Marcos en Lima el 27 de agosto de 2025. Foto: Kevinn García / URPI-LR

"Vamos a volvernos locos"

'Welcome to Paradise' (1991) fue la canción escogida para desatar los conocidos pogos. Grupos de seguidores saltaban y se empujaban entre sí, formando círculos donde la euforia y la adrenalina se vivían al máximo. El punto de partida fue el grito de Billie desde el escenario: "¡Vamos a volvernos locos!", y desde ese instante, la energía explotó en cada rincón del estadio.

Continuaron con 'Hitchin' a Ride' (1997) y, hasta ese momento, el repertorio seguía el mismo orden del concierto de Bogotá realizado días antes. Sin embargo, la sorpresa llegó con 'Coming Clean' (2025), un tema reciente que rompió el esquema y aportó un aire fresco y espontáneo a la noche. El bloque concluyó con la intensidad de 'Brain Stew' (1995), para luego devolver a los asistentes a la locura de los pogos con 'St. Jimmy' (2004).

Llegamos a la mitad del concierto con 'Dilemma' (2024). Al concluir, las luces del escenario se apagan y de fondo se escucha el sintetizador anunciando la llegada de una de las canciones más esperadas por los fanáticos, '21 Guns' (2009). Pero la calma duró poco; volvimos a saltar con 'Minority' (2000). Además, aprovechó la melodía para agradecer una vez más al público peruano y presentar a los integrantes de la banda.

Green Day se presentó en el Estadio de San Marcos en Lima el 27 de agosto de 2025. Foto: Kevinn García / URPI-LR

Un cierre explosivo con su dosis de nostalgia

Estamos llegando al final del concierto; suena 'Basket Case' (1994) y 'When I Come Around' (1994). El reloj marcaba las 9.30 de la noche cuando, tras esa descarga de energía, Green Day continuó con 'She' (1994). Para entonces, el cansancio empezaba a sentirse entre los asistentes, aunque nadie parecía dispuesto a bajar la intensidad mientras la banda seguía entregando clásicos de su repertorio más querido.

Hasta que llegó el instante más emotivo de la noche, suena 'Wake Me Up When September Ends' (2004). Billie Joe, con guitarra en mano e iluminado por luces azules y blancas, se posicionó en el centro del escenario y creó un silencio expectante que rápidamente se transformó en un coro. Sin embargo, el concierto merecía terminar con la energía con la que empezó; es así como escuchamos 'Jesus of Suburbia' (2004) y 'Saviors' (2024), canciones con las que se hicieron los mejores pogos de la noche.

Green Day se presentó en el Estadio de San Marcos en Lima el 27 de agosto de 2025. Foto: Kevinn García / URPI-LR

Con un beso en la mejilla a Billie Joe por parte de Mike Dirnt, comenzó a sonar 'Bobby Sox' (2024), la penúltima canción de la noche. Fue entonces cuando, entre acordes y saltos, la banda aprovechó para agradecer al público peruano. "¡Gracias, te amo… Perú!", exclamó Billie Joe, desatando una ovación ensordecedora que envolvió el estadio y dibujó sonrisas entre los asistentes, conscientes de que el final estaba cerca.

'Good Riddance' (1997) es la elegida para cerrar una noche llena de emociones y recuerdos. El sonido de la guitarra acústica retumba en el Estadio San Marcos; Mike y Tré se paran detrás de Billy y se despiden.

Green Day no solo repasó lo mejor de su historia, también dejó en claro que su fuerza y rebeldía siguen intactas Fue un reencuentro cargado de nostalgia, una celebración de más de treinta años de punk rock que, por unas horas, hizo sentir a todos que el tiempo no había pasado.