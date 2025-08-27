HOYSuscripcion LR Focus

Tendencias

Fanáticos acampan afuera del Estadio San Marcos previo al concierto de Green Day: "Estarán delante hasta el todo hasta el pogo"

La expectativa por el concierto de Green Day en el Estadio San Marcos crece, con seguidores acampando desde hace tres semanas.

Varios fanáticos de Green Day han acampado en las afueras del Estadio San Marcos previo al concierto de la banda estadounidense.
La expectativa por el concierto de Green Day se siente al máximo entre la fanaticada de la banda estadounidense, que ya palpita lo que será un gran show en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por ello, varias carpas de seguidores fueron instaladas en las afueras del recinto deportivo, donde permanecen desde hace tres semanas.

La algarabía que se vive por el concierto de Green Day

Para ingresar lo antes posible al Estadio San Marcos, asistentes peruanos y extranjeros decidieron acampar días y semanas previas al concierto de Green Day, lo que desató todo tipo de reacciones entre los vecinos del lugar y en redes sociales. Ante la masiva concentración de personas, la Policía Nacional del Perú (PNP) se hizo presente en los alrededores para garantizar el orden y cumplir las medidas de seguridad establecidas para el evento.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y dejaron diversas opiniones y pedidos, especialmente de quienes no podrán asistir al concierto por distintos motivos. Mientras algunos exigieron una transmisión en vivo para no perderse el show, otros manifestaron su frustración por la reventa de entradas y pidieron mayor control por parte de las autoridades y la productora del evento. Entre los mensajes se leía: “Estarán delante hasta el pogo”, “¿Para qué acampan si las entradas son numeradas?”, “La carpa azul de niño”, “Tal vez sea la última vez que venga a Perú”, entre otros.

Green Day y su anticipada gira por Sudamérica

Green Day, una de las bandas más emblemáticas del rock alternativo, se encuentra de gira por Sudamérica. Será la tercera ocasión en que el grupo estadounidense realice un concierto en Lima, lo que incrementa la expectativa por el espectáculo del tridente musical.

El evento está programado para iniciar a las 8.30 p. m., mientras que las puertas del Estadio San Marcos se abrirán desde las 5.00 p. m. para facilitar el ingreso del público. La noche comenzará con la presentación de la banda telonera Bad Nerves, prevista para las 7.00 p. m., y continuará con el esperado show de Green Day, que promete deleitar a miles de fanáticos con sus mayores éxitos en una jornada cargada de emociones.

¿Qué canciones tocará Green Day en Lima 2025?

El setlist de Green Day en Lima 2025 incluye clásicos de la banda y temas del nuevo disco 'Saviors'. Aunque el grupo de California suele variar ligeramente su repertorio en cada ciudad, se anticipa una mezcla equilibrada entre sus éxitos más emblemáticos y las canciones recientes.

  1. 'Bohemian Rhapsody'
  2. 'Blitzkrieg Bop'
  3. Intro
  4. 'American Idiot'
  5. 'Holiday'
  6. 'Know Your Enemy'
  7. 'Boulevard of Broken Dreams'
  8. 'One Eyed Bastard'
  9. 'The Grouch'
  10. 'Longview'
  11. 'Welcome to Paradise'
  12. 'Hitchin' a Ride'
  13. 'Missing You'
  14. 'Brain Stew'
  15. 'St. Jimmy'
  16. 'Dilemma'
  17. '21 Guns'
  18. 'Minority'
  19. 'Basket Case'
  20. 'When I Come Around'
  21. 'She'
  22. 'Wake Me Up When September Ends'
  23. 'Jesus of Suburbia'
  24. Saviors'
  25. 'Bobby Sox'
  26. 'Good Riddance (Time of Your Life)'.
