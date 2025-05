Green Day en Perú 2025: estas serían las canciones que tocarían en su concierto en el Estadio San Marcos

Green Day regresa a Perú en 2025 con un esperado concierto en Lima como parte de su gira mundial ‘The Saviors Tour’. La legendaria banda californiana de pop punk, liderada por Billie Joe Armstrong, se presentará el miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos, marcando así su segundo show en suelo peruano tras más de una década.

Los fans esperan corear clásicos como ‘American Idiot’, ‘Boulevard of Broken Dreams’ y ‘Holiday’, además de temas inéditos de su último álbum. Revisa aquí el posible setlist o lista de canciones que podrían interpretar en su show, basado en sus presentaciones más recientes.

Lista de canciones que Green Day tocaría en Lima 2025

Green Day regresa a Sudamérica después de ocho años y la expectativa entre sus seguidores no ha tardado en crecer. Con su gira ‘The Saviors Tour’, los fans ya se preguntan qué canciones formarán parte del esperado show. Clásicos como ‘American Idiot’, ‘Basket Case’ y ‘Good Riddance (Time of Your Life)’ son prácticamente obligatorios, pero ahora que la banda lanzó su nuevo disco ‘Saviors’ el 19 de enero de 2024, el repertorio podría incluir varias sorpresas.

A continuación, te mostramos el setlist más reciente que Green Day tocó en su último concierto de 2025, el cual podría darte una idea de lo que interpretarán en Lima.

Bohemian Rhapsody (Queen) – reproducida desde cinta

Blitzkrieg Bop (Ramones) – reproducida desde cinta

Intro Theme – con elementos de “The Imperial March”, “Blitzkrieg Bop”, “We Will Rock You” y “I Love Rock ’n’ Roll”

American Idiot

Holiday

Know Your Enemy (con un fan en el escenario)

Boulevard of Broken Dreams

One Eyed Bastard

Longview

Welcome to Paradise

Hitchin' a Ride

Brain Stew

St. Jimmy

Dilemma (precedida por un fragmento de “Free Fallin’” de Tom Petty)

21 Guns (versión acortada)

Minority (con presentación de la banda)

Basket Case

She

When I Come Around

Wake Me Up When September Ends (precedida por un fragmento de “Jack and Diane” de John Mellencamp)

Jesus of Suburbia

Bobby Sox

Good Riddance (Time of Your Life)

¿Cuándo inicia y cuál es el precio de las entradas para el concierto de Green Day en Perú?

Las entradas para el concierto de Green Day estarán disponibles a través de Ticketmaster.pe. La preventa exclusiva para clientes BBVA se realizó el miércoles 21 de mayo desde las 10 a.m., con un 25% de descuento. La venta general arrancará este viernes 23 de mayo a la misma hora, aunque es importante tener en cuenta que, si la preventa se agota antes de lo previsto, la venta regular podría activarse de inmediato.

Este es el precio de las entradas para el concierto de Green Day Perú 2025