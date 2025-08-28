Billie Joe Armstrong sorprendió al público en el Estadio San Marcos al invitar a una fan a cantar 'Know Your Enemy', generando uno de los momentos más virales del regreso de Green Day a Lima. | Foto: Composición LR/ TikTok/ @ conciertos_peru

Billie Joe Armstrong sorprendió al público en el Estadio San Marcos al invitar a una fan a cantar 'Know Your Enemy', generando uno de los momentos más virales del regreso de Green Day a Lima. | Foto: Composición LR/ TikTok/ @ conciertos_peru

En una noche a puro rock en el Estadio San Marcos, la banda estadounidense Green Day volvió a demostrar por qué sus conciertos son una experiencia inolvidable. Como parte de su espectáculo, Billie Joe Armstrong, vocalista y líder del grupo, detuvo la música para interactuar directamente con el público. Con la energía característica que lo distingue, comenzó a buscar entre la multitud hasta encontrar a la persona indicada: una joven fanática que no podía creer lo que estaba a punto de suceder.

La invitación fue clara y directa: “Ok, vamos, sube ahora mismo”. Entre gritos, aplausos y la euforia de más de 30 mil asistentes, la joven avanzó hacia el escenario. Su emoción era evidente; el temblor en sus manos y la sonrisa que no podía ocultar revelaban que estaba viviendo un sueño. Al llegar, Billie Joe la recibió con un cálido abrazo que desató aún más la ovación de los presentes, convirtiendo ese instante en uno de los momentos más emotivos de la velada.

Fan de Green Day sube al escenario en Lima y se vuelve viral tras cantar “Know Your Enemy”

Una vez con el micrófono en mano, la fan se unió a la banda para interpretar un fragmento de 'Know Your Enemy', uno de los himnos más reconocidos de Green Day. Aunque su voz no alcanzaba la potencia de Armstrong, lo que transmitió fue pura energía. Saltaba, agitaba los brazos y cantaba con todas sus fuerzas, contagiando al público de la misma adrenalina que sentía en ese momento. La espontaneidad y la autenticidad de su participación hicieron que cada segundo se sintiera especial.

Sin embargo, como suele ocurrir en la era digital, las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron la calidad vocal de la fan. Comentarios como “lo dio todo, qué súper por ella”, “cantó horrible, pero su cara de felicidad lo fue todo” o “inglés 0, tempo 0, emoción 200” reflejaron la mezcla de críticas y apoyo que generó su inesperado debut. Para muchos, lo verdaderamente importante no fue la perfección de la interpretación, sino la emoción genuina que transmitió sobre el escenario.

Green Day en Lima: fan recuerda histórica tradición al subir al escenario durante un concierto de la banda en el 2010

Este tipo de gestos, que ya forman parte de la tradición de Green Day, refuerzan la conexión de la banda con sus seguidores. Anteriormente, en un concierto de la banda en 2010, Brian Quispe, un fanático que asistió al concierto, fue elegido para tocar una canción con Armstrong y compañía. El joven guitarrista narró que todo comenzó con un cartel donde pedía interpretar su canción favorita y, tras una hora de show, el vocalista lo eligió para acompañar a la banda. “Fueron los cinco minutos más largos de mi vida, algo inolvidable”, comentó. Su participación se volvió viral en una época en la que aún no existían redes como Instagram o TikTok, lo que convirtió la experiencia en uno de los recuerdos más memorables de la agrupación en nuestro país.

El concierto del miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos fue parte de la gira 'Saviors', que lleva el mismo nombre que el último álbum de Green Day lanzado en 2024. La banda, que no visitaba Lima desde 2017, regresó con un espectáculo lleno de energía, nostalgia y emoción. Entre clásicos como 'American Idiot' y las nuevas canciones, el público vivió una experiencia única, con el plus de haber presenciado un momento viral que seguirá dando que hablar en los próximos días.