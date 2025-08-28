HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Tendencias

Green Day sorprende al subir a una fan a cantar en su concierto en Lima y su actuación se vuelve viral: "Lo dio todo"

Durante su concierto en Lima, Green Day protagonizó un momento viral cuando Billie Joe Armstrong invitó a una fanática a subir al escenario para interpretar 'Know Your Enemy', la cual generó una ola de reacciones en redes sociales.

Billie Joe Armstrong sorprendió al público en el Estadio San Marcos al invitar a una fan a cantar 'Know Your Enemy', generando uno de los momentos más virales del regreso de Green Day a Lima.
Billie Joe Armstrong sorprendió al público en el Estadio San Marcos al invitar a una fan a cantar 'Know Your Enemy', generando uno de los momentos más virales del regreso de Green Day a Lima. | Foto: Composición LR/ TikTok/ @ conciertos_peru

En una noche a puro rock en el Estadio San Marcos, la banda estadounidense Green Day volvió a demostrar por qué sus conciertos son una experiencia inolvidable. Como parte de su espectáculo, Billie Joe Armstrong, vocalista y líder del grupo, detuvo la música para interactuar directamente con el público. Con la energía característica que lo distingue, comenzó a buscar entre la multitud hasta encontrar a la persona indicada: una joven fanática que no podía creer lo que estaba a punto de suceder.

La invitación fue clara y directa: “Ok, vamos, sube ahora mismo”. Entre gritos, aplausos y la euforia de más de 30 mil asistentes, la joven avanzó hacia el escenario. Su emoción era evidente; el temblor en sus manos y la sonrisa que no podía ocultar revelaban que estaba viviendo un sueño. Al llegar, Billie Joe la recibió con un cálido abrazo que desató aún más la ovación de los presentes, convirtiendo ese instante en uno de los momentos más emotivos de la velada.

PUEDES VER: Joven vende su celular para comprar las medicinas de su mamá que tiene una enfermedad incurable, pero le pagan con dólares falsos

lr.pe

Fan de Green Day sube al escenario en Lima y se vuelve viral tras cantar “Know Your Enemy”

Una vez con el micrófono en mano, la fan se unió a la banda para interpretar un fragmento de 'Know Your Enemy', uno de los himnos más reconocidos de Green Day. Aunque su voz no alcanzaba la potencia de Armstrong, lo que transmitió fue pura energía. Saltaba, agitaba los brazos y cantaba con todas sus fuerzas, contagiando al público de la misma adrenalina que sentía en ese momento. La espontaneidad y la autenticidad de su participación hicieron que cada segundo se sintiera especial.

Sin embargo, como suele ocurrir en la era digital, las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron la calidad vocal de la fan. Comentarios como “lo dio todo, qué súper por ella”, “cantó horrible, pero su cara de felicidad lo fue todo” o “inglés 0, tempo 0, emoción 200” reflejaron la mezcla de críticas y apoyo que generó su inesperado debut. Para muchos, lo verdaderamente importante no fue la perfección de la interpretación, sino la emoción genuina que transmitió sobre el escenario.

PUEDES VER: Usuario le pide a ChatGPT contar del uno hasta un millón, pero no obedece y redes estallan: “Le da flojera”

lr.pe

Green Day en Lima: fan recuerda histórica tradición al subir al escenario durante un concierto de la banda en el 2010

Este tipo de gestos, que ya forman parte de la tradición de Green Day, refuerzan la conexión de la banda con sus seguidores. Anteriormente, en un concierto de la banda en 2010, Brian Quispe, un fanático que asistió al concierto, fue elegido para tocar una canción con Armstrong y compañía. El joven guitarrista narró que todo comenzó con un cartel donde pedía interpretar su canción favorita y, tras una hora de show, el vocalista lo eligió para acompañar a la banda. “Fueron los cinco minutos más largos de mi vida, algo inolvidable”, comentó. Su participación se volvió viral en una época en la que aún no existían redes como Instagram o TikTok, lo que convirtió la experiencia en uno de los recuerdos más memorables de la agrupación en nuestro país.

El concierto del miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos fue parte de la gira 'Saviors', que lleva el mismo nombre que el último álbum de Green Day lanzado en 2024. La banda, que no visitaba Lima desde 2017, regresó con un espectáculo lleno de energía, nostalgia y emoción. Entre clásicos como 'American Idiot' y las nuevas canciones, el público vivió una experiencia única, con el plus de haber presenciado un momento viral que seguirá dando que hablar en los próximos días.

Notas relacionadas
Concierto de Green Day en Estadio San Marcos HOY: apertura de puertas, posibles canciones y más

Concierto de Green Day en Estadio San Marcos HOY: apertura de puertas, posibles canciones y más

LEER MÁS
Green Day en Lima: horarios, apertura de puertas y setlist en San Marcos – Perú 2025

Green Day en Lima: horarios, apertura de puertas y setlist en San Marcos – Perú 2025

LEER MÁS
Fanáticos acampan afuera del Estadio San Marcos previo al concierto de Green Day: "Estarán delante hasta el todo hasta el pogo"

Fanáticos acampan afuera del Estadio San Marcos previo al concierto de Green Day: "Estarán delante hasta el todo hasta el pogo"

LEER MÁS
Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

LEER MÁS
Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

LEER MÁS
Joven vende su celular para comprar las medicinas de su mamá que tiene una enfermedad incurable, pero le pagan con dólares falsos

Joven vende su celular para comprar las medicinas de su mamá que tiene una enfermedad incurable, pero le pagan con dólares falsos

LEER MÁS
Peruana se gradúa de policía e invita a sus padres divorciados a la ceremonia y en redes bromean: “¿Reconciliación?"

Peruana se gradúa de policía e invita a sus padres divorciados a la ceremonia y en redes bromean: “¿Reconciliación?"

LEER MÁS
Chofer amenaza a policía de tránsito tras colocarle papeleta en Lima: “Te voy a hacer brujería”

Chofer amenaza a policía de tránsito tras colocarle papeleta en Lima: “Te voy a hacer brujería”

LEER MÁS
Usuario le pide a ChatGPT contar del uno hasta un millón, pero no obedece y redes estallan: “Le da flojera”

Usuario le pide a ChatGPT contar del uno hasta un millón, pero no obedece y redes estallan: “Le da flojera”

LEER MÁS
Bus va lleno y cobradora se sube al barandal para pedir el pasaje: "Al estilo Spider-Man"

Bus va lleno y cobradora se sube al barandal para pedir el pasaje: "Al estilo Spider-Man"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025/26?

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Tendencias

Fanáticos acampan afuera del Estadio San Marcos previo al concierto de Green Day: "Estarán delante hasta el todo hasta el pogo"

Clientes captan el momento en que murciélago vuela al interior de un banco: “Fue a hacer un batidepósito”

Bus va lleno y cobradora se sube al barandal para pedir el pasaje: "Al estilo Spider-Man"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota