¿Por qué Billie Joe Armstrong escribió 'Wake Me Up When September Ends'? La trágica verdad detrás del exitoso tema de Green Day

Green Day deslumbró en su reciente concierto en el Estadio de la San Marcos, cautivando a miles de fans con sus grandes éxitos, incluido "Wake Me Up When September Ends".

El verdadero significado de la canción 'Wake Me Up When September Ends' tiene un significado especial para el vocalista de la banda estadounidense.
El verdadero significado de la canción 'Wake Me Up When September Ends' tiene un significado especial para el vocalista de la banda estadounidense. | Foto: composición LR/Diario As

Green Day, una de las bandas más populares y emblemáticas del género rock, dio de qué hablar durante su reciente concierto en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), al que asistieron miles de personas para vivir la experiencia de disfrutar los mejores éxitos de la banda estadounidense.

Uno de los temas más comentados de la banda, ‘Wake Me Up When September Ends’, ha generado numerosas interrogantes sobre su verdadero significado. La razón por la que el vocalista Billie Joe Armstrong escribió este éxito musical está relacionada con una experiencia familiar ocurrida hace más de cuarenta años: la pérdida de su padre, producto de un cáncer a inicios del mes de septiembre.

La muerte del padre de Billie que le inspiró a escribir 'Wake Me Up When September Ends'

La razón principal de la canción se remonta a 1982, cuando el padre de Billie Joe Armstrong padecía un cáncer muy avanzado. Ese mismo septiembre, Andrew Marciano Armstrong falleció, lo que representó una pérdida irreparable para el vocalista de Green Day, quien tenía apenas diez años en ese entonces.

Luego de recibir la devastadora noticia y asistir al funeral de su padre, el pequeño Billie corrió a su casa y se encerró en su cuarto. Poco después, su madre tocó la puerta de su habitación para hablar con él e intentar consolarlo. En ese momento, Billie respondió con una frase que marcaría su vida personal: “Despiértame cuando septiembre acabe”. Esas palabras terminaron convirtiéndose en un presagio del éxito musical que, veinte años después, consolidaría al grupo norteamericano.

El padre de Billie Joe Armstrong fue un reconocido baterista de jazz. Foto: Facebook - Green Day Italy - Italian Rage and Love

El padre de Billie Joe Armstrong fue un reconocido baterista de jazz. Foto: Facebook - Green Day Italy - Italian Rage and Love

La influencia musical de su padre y el significado de la letra

El sentimiento del cantante era tan profundo que, gracias a la influencia de su padre —un reconocido baterista de jazz—, Billie desarrolló desde pequeño su pasión por la música. En sus primeros años de vida, lo acompañaba a sus presentaciones y, en algunas ocasiones, cantaba junto a él, hasta que, desafortunadamente, todo cambió en aquel septiembre de 1982 con el fallecimiento de su progenitor.

En la letra de la canción, Billie hace alusión tanto al tiempo transcurrido desde que fundó Green Day junto a Mike Dirnt —“Siete años se han ido tan rápido”— como a la pérdida de su padre, con una dedicatoria conmovedora: “Veinte años se han pasado tan rápido”.

El éxito mundial de 'Wake Me Up When September Ends'

Desde su lanzamiento en 2004, el sencillo se convirtió en un auténtico éxito mundial. Alcanzó el puesto 6 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos y logró internacionalizarse en varios países, entre ellos la República Checa, donde llegó al primer lugar de la lista.

Asimismo, la canción fue dedicada a las víctimas del huracán Katrina en septiembre de 2005, y también se utilizó para conmemorar los diez años del ataque terrorista a las Torres Gemelas, ocurrido el 11 de septiembre de 2001.

