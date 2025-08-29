HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Entretenimiento

CRÓNICA: Green Day encendió Lima con punk rock, fuego y memoria colectiva

VIGENCIA. Lima se vistió de negro y rojo para recibir a la legendaria banda estadounidense Green Day, integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool. 

Billie Joe.
Billie Joe. | John Reyes/ La República

Desde temprano, los alrededores del Estadio San Marcos fueron un mar de camisetas con granadas rojas, símbolo de la identidad visual de la banda. Green Day, que desde hace más de tres décadas no ha dejado de reinventarse sin perder su esencia punk, volvió a dejar evidencia de ello en el concierto.

El grupo apareció puntual a las 8:30 de la noche y desató la euforia con veintitrés canciones que atravesaron todas sus épocas. El viaje musical comenzó con American Idiot, un himno para los amantes del punk rock que no tardó en animar la formación de los primeros pogos. En canciones como Basket Case, St. Jimmy y Hitchin’ a Ride llegaron a formarse hasta 20 en simultáneo. Sin duda, un desborde de energía que revivió la efervescencia de los noventa.

PUEDES VER: Noel Gallagher: “Liam está arrasando, yo no podría hacer lo que él hace en el estadio”

lr.pe

Cuando sonó Wake Me Up When September Ends, escrita por Armstrong en memoria de su padre fallecido cuando él tenía apenas diez años, el estadio se cubrió de emoción. Minutos después, con Boulevard of Broken Dreams, tema que en 2005 les valió un Grammy a la Grabación del Año, miles de voces se unieron en un mismo coro.

Green Day se presentó en el Estadio de San Marcos en Lima el 27 de agosto de 2025. Foto: John Reyes / URPI - LR

Green Day se presentó en el Estadio de San Marcos en Lima el 27 de agosto de 2025. Foto: John Reyes / URPI - LR

Hubo también lugar para la sorpresa. Durante Know Your Enemy, una joven subió al escenario para cantar junto a Billie Joe, desatando una ovación que estremeció el estadio. Al final de Bobby Sox, Tré Cool hizo lo suyo: arremetió contra su batería en un gesto que recordó la esencia del punk.

El público, que abarcaba desde niños hasta adultos que crecieron con el desarrollo musical de la banda, probó que Green Day es, en definitiva, un fenómeno intergeneracional.

La puesta en escena fue impecable. Pantallas gigantes, imágenes proyectadas, llamaradas de fuego y luces coreografiadas acompañaron la intensidad de cada pieza y convirtieron el recital en una experiencia sensorial total.

Pero Green Day nunca ha sido solo música. Con más de 85 millones de discos vendidos en todo el mundo y cinco premios Grammy en su haber, la banda ha hecho de la política parte inseparable de su arte. Lo confirmaron en Lima, cuando en Jesus of Suburbia cambiaron la letra para corear Kids of Palestine en apoyo a las víctimas de la guerra en Medio Oriente, y cuando con She rindieron homenaje a la lucha feminista. No era la primera vez que lo hacían. Ya en 2004, con el disco American Idiot, se reinventaron en formato de ópera punk para denunciar el autoritarismo y la manipulación política en Estados Unidos. Aquella apuesta, arriesgada en su momento, los convirtió en referentes culturales más allá del género musical.

En el concierto limeño, los recuerdos de su historia aparecieron en cada rincón. No pocos recordaban que fue en 1994 cuando alcanzaron la fama mundial con Dookie, un álbum que superó los veinte millones de copias vendidas y que definió al punk rock de toda una generación. Y en el presente, los fanáticos aplaudían el regreso creativo de Saviors, que confirma que la banda mantiene viva su capacidad de sorprender.

Green Day demostró en Lima que el corazón en forma de granada no son solo himnos de rebeldía sino también memoria compartida. Y es la constatación de que la música, cuando es auténtica, trasciende generaciones y fronteras.

Lo más visto
Lo último
Melissa Klug revela que Jefferson Farfán arruinó los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero: “Él lo sabe”

Melissa Klug revela que Jefferson Farfán arruinó los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero: “Él lo sabe”

LEER MÁS
Jean Paul Strauss anuncia el fin de su matrimonio con la empresaria Claudia Aguirre y expone la razón: “No fue algo que yo hubiera querido”

Jean Paul Strauss anuncia el fin de su matrimonio con la empresaria Claudia Aguirre y expone la razón: “No fue algo que yo hubiera querido”

LEER MÁS
Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: “Ojalá la vida sea más bonita”

Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: “Ojalá la vida sea más bonita”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Entretenimiento

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Youna dedica emotiva despedida a su hija con Samahara Lobatón antes de separarse en Estados Unidos: “Seguir luchando por ti"

Magaly Medina critica a Edison Flores por decir que está “recuperando su confianza” tras su separación: “Nadie lo obligó a casarse”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota