Lima vibró con la energía explosiva de Green Day, la legendaria banda de punk rock que hizo saltar, cantar y gritar a miles de fanáticos en su reciente concierto. Entre clásicos como 'American Idiot' y 'Basket Case', uno de los momentos más comentados de la noche no ocurrió en el escenario, sino entre el público, cuando el baterista Tré Cool lanzó sus baquetas y desató una inesperada disputa entre dos asistentes.

Green Day desata inesperada confrontación entre fanáticos por una baqueta

En un video viral en TikTok, se observa a un joven y una chica aferrados a la baqueta con una intensidad digna de un final. Ambos usan su mano izquierda para no soltar el codiciado objeto, protagonizando un tenso, pero cómica confrontación. En medio del forcejeo, el joven incluso habla por celular mientras la chica lo confronta con humor: "¿Cómo? No se llama raqueta, suéltala, ya perdiste por decir raqueta, ¿sí o no?", cuestiona la muchacha.

En el clip viral de TikTok se observa cómo varios asistentes comienzan a retirarse del lugar al terminar la presentación, mientras los protagonistas del video continúan disputando la baqueta lanzada por el baterista. "Yo vi que personal de seguridad los estaban sacando y ellos seguían pegados jajaja, no sé como termino eso, pero queremos saber qué paso", describió el autor del clip viral.

Duelo entre fanáticos de Green Day genera divertidas reacciones en TikTok

Los usuarios siguen comentando el clip, entre risas y teorías sobre quién se quedó finalmente con la baqueta. Lo cierto es que, al menos por unos minutos, esta pareja de fans se robó el show.

PUEDES VER: Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

"Acabo de pasar por ahí, siguen afuera", "Lo más justo es que la partan en dos, mitad y mitad", "Ya fuiste hermano, sé caballero, no más", "Pero enamórense , cásense y ya la comparten en casa", "Eso ya es matrimonio", "Cásense y solucionado", "Y de pronto un día de suerte", bromearon usuarios.