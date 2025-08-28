La Tigresa del Oriente llegó hasta el Puente de la Paz y no dudó en pasear en la infraestructura. La inauguración de esta obra, que une Miraflores con Barranco, continúa generando revuelo en redes sociales no solo por su iluminación y vista al mar, sino también por un inesperado momento de este popular personaje de la farándula.

Tigresa del Oriente sorprende a transeúntes paseando por el Puente de la Paz con su frazada tigre

La popular figura Tigresa del Oriente sorprendió a los visitantes al pasear por la pasarela de vidrio con su infaltable estilo, luciendo una frazada con estampado de tigre. El momento fue registrado en video y no tardó en viralizarse en TikTok, donde los usuarios no tardaron en bautizar el lugar como “el nuevo paseo de la fama”.

Desde su apertura el 20 de agosto, el puente se convirtió en un punto turístico clave dentro del corredor turístico Miraflores–Barranco. Más de 1.000 personas lo cruzaron en su primera hora de acceso, entre familias, ciclistas, influencers y turistas que no quisieron perderse la experiencia de caminar sobre la franja de vidrio suspendida a más de 60 metros de altura. También posee una vista panorámica de 180 grados ni los atardeceres frente al océano

¿Qué características tiene el Puente de la Paz?

El Puente de la Paz, único en su tipo en Sudamérica, conecta los malecones De la Reserva (Miraflores) y Paul Harris (Barranco) con una estructura de 112 metros de largo y 8 de ancho, destacando por sus laterales de vidrio transparente en cuatro capas que ofrecen una vista impactante.

Forma parte de un corredor turístico con ciclovías y circuitos peatonales que recorren la costa, además de miradores, zonas de descanso y un sistema de iluminación LED. De acceso gratuito, el puente cuenta con servicios como estacionamiento para bicicletas, baños, bancas, tachos de basura y elementos como 224 m² de baldosas podotáctiles para personas con discapacidad visual.