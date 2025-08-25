El joven peruano Raí Espinoza se viralizó en TikTok luego de participar en el segmento 'Casting concierto' de Hablando Huevadas. El muchacho hizo gala de su carisma al cantar el tema Disjockey de La Bella Luz, pero su desafinación no pasó desapercibida. Alcanzó tanta popularidad en redes que la propia orquesta de cumbia lo invitó a participar en un concierto.

Joven peruano desafina al cantar en segmento de HH

Hace una semana, Raí Espinoza fue uno de los participantes del casting de canto de 'Hablando Huevadas'. Cantó la canción 'Disjockey' y sorprendió a Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes estaban de jurado. El muchacho marcó profundamente entre cientos de seguidores por su peculiar forma de cantar.

De esta forma, la escena se viralizó en YouTube y el episodio de 'Hablando Huevadas' supera el millón de visualizaciones. Jorge Luna resaltó sus ganas de mostrar su talento y elogió su forma para generar risas en el público. Finalmente, los jurados decidieron que pasará a la siguiente etapa del casting.

Participante de HH logró cantar con La Bella Luz

Por su parte, la orquesta La Bella Luz decidió darle una oportunidad a Raí Espinoza para que pueda mostrar su singular talento. Al ritmo de 'Disjockey' arrancó varias carcajadas en una presentación en el Parque las Leyendas y logró incrementar su popularidad en redes sociales.

"Diskjokey por favor, saque ese disco, se me rompe el corazón al escuchar esta canción", entonó. En tanto, Jorge Luna no tardó en reaccionar al clip: "Qué hicimos". Por su parte, usuarios aseguraron que se sienten muy identificados. "Al fin un cantante que puedo imitar", "Representa a todos aquellos que no tenemos el don de cantar y aun así cantamos y le ponemos sentimiento", "Contrátenlo", "Hicimos famoso al correcto", indicaron cibernautas en TikTok.