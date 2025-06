Tigresa del Oriente responde a usuarios que la “trolearon” con tema 'Qué bonito es Israel': "Es simplemente una canción"

La Tigresa del Oriente, conocida por su estilo único y su música pegajosa, se pronunció frente a las críticas y bromas que ha recibido tras su interpretación de la canción “Israel, Israel, qué bonito es Israel”. En un contexto de tensiones internacionales, la artista manifestó en un video compartido a través de su cuenta de TikTok que su tema es solo una expresión artística y no debe ser malinterpretado. “Creo que los adolescentes lo están viendo como chiste, pero nosotros, las personas adultas, tenemos que ver las cosas con otro punto de vista y mandar un mensaje”, afirmó la cantante.

La controversia comenzó cuando un mapa compartido por la embajada de Israel en Brasil incluyó a Perú entre los objetivos de Irán, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales. La Tigresa del Oriente, al ser mencionada en este contexto, debido a la popular canción que escribió sobre el país hebreo, se convirtió en el blanco de bromas y comentarios sarcásticos, lo que la llevó a aclarar su postura sobre la canción y su significado. “Ningún ser humano puede querer guerra. Estamos todos en contra de la guerra. Queremos paz”, concluyó la artista, buscando poner fin a la confusión.

Tigresa del Oriente responde “troleo” por mapa de objetivos de Irán

La Tigresa del Oriente no se quedó callada ante las burlas que surgieron en redes sociales tras la viralización de su video. En su defensa, la artista explicó que su tema es solo una expresión de amor y no tiene ninguna intención política. “Es simplemente una canción”, reiteró, dejando claro que su música no debe ser utilizada para descontextualizar su mensaje. La artista también hizo un llamado a la reflexión, sugiriendo que es importante ver más allá de las bromas y entender el impacto que las palabras pueden tener en un contexto tan delicado.

¿Es Perú objetivo militar de Irán?

La confusión sobre la inclusión de Perú en el mapa de objetivos de Irán se debió a un error de traducción. La embajada de Israel en Brasil aclaró que la mención de Perú correspondía a una parte del mapa que realmente se refería a Turquía. Este malentendido generó una serie de especulaciones y comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a hacer bromas sobre la posición del país en el contexto internacional y a echarle la culpa a la Tigresa del Oriente, por su canción ‘Israel, qué bonito es Israel’.

La embajada de Israel en Brasil colocó el nombre de Perú en la ubicación de Turquía. Foto: X.

Usuarios reaccionaron a video de la Tigresa del Oriente

Las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos comentaron de manera sarcástica el video de la Tigresa del Oriente, sugiriendo que debería sacar otra canción a favor de Irán.

“La única solución es que saque otra canción a favor de Irán. La tigresa causó la guerra. La tigresa del Oriente le tiene mucho cariño a Israel porque de joven fue niñera de Moisés. Cuando era niño veía cantar a la tigresa del oriente, hoy la sigo viendo, pero junto a mis nietos. Por tu culpa ahora somos más clave. Tigresa, tienes que sacar la canción ‘dirán o no dirán mejor vamos a irán' y parchas las cosas, confiamos en ti tigresa, salva al Perú”, fueron las respuestas de algunos de los usuarios en TikTok.