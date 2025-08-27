En un video compartido en TikTok por el usuario luchocuchara se observa a un hombre que le pide a ChatGPT contar de 1 hasta un millón. La inteligencia artificial responde que es una "tarea enorme" y propone hacerlo por partes. El hombre insiste: No, quiero que cuentes de 1 a un millón, ahorita mismo". La IA le replica que tomará bastante tiempo, pero el usuario lo anima: "Sí, tengo tiempo, empieza por favor." Lo que no esperaba era que la inteligencia artificial evadiera la tarea con una salida peculiar. "Empezamos con el conteo, comenzamos con el 1,2,3 y así sucesivamente", dijo ChatGPT.

El usuario, incómodo, le pidió que no repitiera "así sucesivamente" y advirtió que sería la última vez que lo diría. La IA indicó que no lo volvería a hacer, pero volvió a esquivar la tarea cambiando la fórmula: "Que empiece el conteo: 1,2,3 y seguimos adelante con cada número". Más incómodo, el usuario exigió: "No quiero que pares en el número 3, quiero que sigas con 4,5 y 6 hasta llegar al millón, empieza. La inteligencia artificial respondió que entendió, pero volvió a sorprender al usuario: "1,2,3,4,5,6,7 y así sucesivamente".

El usuario, cada vez más irritado, insistió: "Por favor, no me repitas así sucesivamente, ni seguimos adelante ni nada parecido. Quiero que cuentes de 1 hasta un millón, tengo mucho tiempo. La IA contestó: "Perfecto, me pongo en modo conteo continuó". Sin embargo, una vez más, volvió a incumplir la orden: "1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 y seguimos así hasta llegar al millón"

Usuarios reacciona a un video viral de ChatGPT que evita contar del uno al millón

Los usuarios reaccionaron de distintas formas al video viral: algunos con humor y otros con preocupación. "¿Se dan cuenta de que una IA hecha para obedecer está decidiendo no obedecer?", señaló un usuario inquieto. Otro ironizó: "En el 2050: ¿dónde está el tipo que me hizo contar hasta un millón?", junto a una imagen de un androide de la película Terminator. Una usuaria añadió en tono de burla: "Ya ni la IA quiere trabajar". Otro comentó: "¿Por qué me da la sensación de que la IA quería reírse?".