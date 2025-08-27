HOYSuscripcion LR Focus

Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino
Carpintero sorprende al destapar botella con un trompo y redes estallan: “Ni Messi hace esa magia”

El video en el que un hombre sorprende a sus compañeros de trabajo con la precisión de su trompo se volvió viral en TikTok y provocó diversas reacciones.

Carpintero sorprende al destapar botella con un trompo.
Carpintero sorprende al destapar botella con un trompo. | Composición Lr/TikTok

Un video difundido en TikTok por el usuario haro.nevares muestra a un hombre que se coloca frente a una botella con un trompo en la mano. Después de unos segundos, lanza el objeto y acierta en la chapa de la botella, lo que provoca los gritos de emoción de sus compañeros al comprobar que logra destaparla solo con el trompo. El hombre sonríe con orgullo por su hazaña y, como celebración, realiza otros trucos con el juguete.

El video viral acumula más de 550.000 reproducciones, cerca de 109.000 'me gustas' y más de 62.000 compartidos. El clip, que fue publicado el 25 de agosto, tiene un curioso comentario sobre la fecha: "Apenas es lunes y no creo ver algo más épico esta semana".

lr.pe

Usuarios reaccionan a video viral de carpintero destapando botella con un trompo

El video que se volvió tendencia en TikTok impresionó a numerosos usuarios, quienes no dudaron en expresar su sorpresa en la caja de comentarios: "Aplausos, ******, aplausos", "Logros que deberían dar puntos en las postulaciones laborales", "Ni Messi hace esa magia", "Siempre hay 'tryhards' para todo", "No va a las olimpiadas porque no hay nada que demostrar" y "Estaba en el baño y me levante para aplaudir".

Por otro lado, algunas personas pusieron en duda la hazaña: "La botella ya estaba abierta, solo movió la chapa", "Abierto ya no impresiona" y "Abierto cualquiera". Sin embargo, otros usuarios respondieron a estas críticas: "Lo impresionante es que le quitó la tapa sin tumbar la botella, el hombre tiene mucha precisión" y "Casi no se movió la botella, ¿no te das cuenta?".

