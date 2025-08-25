Un repartidor de delivery en Ecuador sorprendió en redes sociales al aceptar el traslado de una refrigeradora en su motocicleta. El hecho, que desafía las leyes de la física y del sentido común, generó divertidas reacciones en TikTok.

Repartidor equilibra refrigeradora en motocicleta y desata risas en redes sociales

De acuerdo al clip viral en la cuenta guilloecu en TikTok muestra al conductor y otra persona maniobrando el pesado artefacto para colocarlo sobre la motocicleta. Para sorpresa de muchos, la refrigeradora logra ser colocada dentro de la mochila de delivery, pero sobresale debido a sus dimensiones.

La imagen no tardó en viralizarse, despertando risas, asombro y una lluvia de comentarios creativos. Así mismo, usuarios se mostraron sorprendidos debido a que algunos aplicativos de delivery también podrían realizar mudanzas.

Usuarios comparten sus reacciones en TikTok

Los usuarios no tardaron en convertir la hazaña en material de humor: “¡Ahora también hacen mudanzas exprés!”, comentó uno. Otro más bautizó al servicio como “MudanzasYa”, en referencia a conocidas apps de reparto.

Entre bromas y emojis de risa, muchos aplaudieron la habilidad (y valentía) del conductor, aunque algunos también señalaron los riesgos del improvisado transporte. "Y yo quejándome de que llevé un microondas", "Qué suerte que tiene la mochila", "Mientras exista el que necesita, existe el que se aprovecha", "Entrega de puerta a puerta", reaccionaron usuarios.