EN VIVO: mira 'Brutalidad Política' con Curwen     
Delivery sorprende al trasladar una refrigeradora en su motocicleta y usuarios bromean: “MudanzasYa”

El video muestra al repartidor y otro hombre maniobrando el pesado artefacto para adaptarlo a la motocicleta. Clip es viral en TikTok.

Clip viral acumula más de 1 millón de visualizaciones en redes sociales.
Clip viral acumula más de 1 millón de visualizaciones en redes sociales. | Foto: composición LR/ @guilloecu/TikTok

Un repartidor de delivery en Ecuador sorprendió en redes sociales al aceptar el traslado de una refrigeradora en su motocicleta. El hecho, que desafía las leyes de la física y del sentido común, generó divertidas reacciones en TikTok.

Repartidor equilibra refrigeradora en motocicleta y desata risas en redes sociales

De acuerdo al clip viral en la cuenta guilloecu en TikTok muestra al conductor y otra persona maniobrando el pesado artefacto para colocarlo sobre la motocicleta. Para sorpresa de muchos, la refrigeradora logra ser colocada dentro de la mochila de delivery, pero sobresale debido a sus dimensiones.

PUEDES VER: Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

lr.pe

La imagen no tardó en viralizarse, despertando risas, asombro y una lluvia de comentarios creativos. Así mismo, usuarios se mostraron sorprendidos debido a que algunos aplicativos de delivery también podrían realizar mudanzas.

Usuarios comparten sus reacciones en TikTok

Los usuarios no tardaron en convertir la hazaña en material de humor: “¡Ahora también hacen mudanzas exprés!”, comentó uno. Otro más bautizó al servicio como “MudanzasYa”, en referencia a conocidas apps de reparto.

PUEDES VER: Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

lr.pe

Entre bromas y emojis de risa, muchos aplaudieron la habilidad (y valentía) del conductor, aunque algunos también señalaron los riesgos del improvisado transporte. "Y yo quejándome de que llevé un microondas", "Qué suerte que tiene la mochila", "Mientras exista el que necesita, existe el que se aprovecha", "Entrega de puerta a puerta", reaccionaron usuarios.

