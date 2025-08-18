Postulante rompe en llanto tras ingresar a la UNI y la escena conmueve a miles en redes: “Nos emocionamos como si fuera nuestro hijo"
El clip de TikTok mostró la emotiva reacción del postulante y su madre, quienes celebraron hasta las lágrimas el ingreso su ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería.
El 17 de agosto se llevó a cabo el último examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Miles de jóvenes postularon con la esperanza de obtener una de las 1.510 vacantes para las 33 carreras profesionales que ofrece esta casa de estudios. Luego de publicarse los resultados, una madre y su hijo se volvieron virales en TikTok por su reacción tras enterarse de que había cumplido su sueño de estudiar para convertirse en arquitecto.
Mediante un video compartido en la cuenta cachita37, se mostró el preciso instante en que el postulante se enteró de que había ingresado a la importante institución educativa y estalló en llanto junto a su madre. Su hermano también participó en la celebración y se dieron un gran abrazo que duró varios minutos.
Postulante llora de emoción al ver que ingresó a la UNI
El ahora cachimbo no dudó en agradecer a Dios y afirmó que su logro para estudiar arquitectura es obra de él. “Gracias Dios, esta gloria es tuya y no mía”, se le oyó decir en el clip que generó una ola de comentarios en la popular red social china.
“Felicidades, ahora a estudiar”, “Nos emocionamos como si fuera nuestro hijo", “Mi hija no quedó y está muy mal, no encuentro palabras para consolarla”, “Imagínate, mis tres hijos ingresaron a la UNI al mismo tiempo. No sabía si llorar de alegría o de temor. Gracias a Dios ya salieron 2 y uno el próximo año”, “Yo lloré con ustedes y así me sentí cuando mi hijo ingresó a San Marcos. Hoy ya está graduado”, escribieron los usuarios en la caja de comentarios de TikTok.
El muchacho no dudó en agradecer a Dios por haber ingresado a la UNI. Foto: composición LR/ TikTok / @cachita37
Postulantes rindieron tres exámenes para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería
El proceso para ingresar a la UNI inició el miércoles 13 de agosto, donde participaron un total de 5.428 postulantes en las tres pruebas que abordaron la aptitud académica, humanidades, matemáticas, física y química. Cabe mencionar, que la carrera profesional de Urbanismo, se sumó a la lista de especialidades ofrecidas por la universidad.