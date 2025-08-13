Emoción y nerviosismo en padres de familia durante inicio de evaluación en la UNI | Composición LR | Chisme Universitario

Emoción y nerviosismo en padres de familia durante inicio de evaluación en la UNI | Composición LR | Chisme Universitario

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició su examen de admisión 2025-II con la participación de más de 5.000 postulantes que buscan acceder a una de las 1.500 vacantes disponibles. La evaluación se desarrollará en tres jornadas: miércoles 13, viernes 15 y domingo 17 de agosto.

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de padres de familia se congregaron en los exteriores del campus para acompañar a sus hijos, compartiendo la expectativa y la emoción del momento. Una madre, visiblemente nerviosa, confesó que no pudo dormir la noche anterior. Su hijo postula por primera vez a la carrera de Ingeniería Civil en la UNI, y ella decidió esperar las horas que dure la prueba para brindarle apoyo.

"Me he levantado a las 2:00 a. m., ahorita tengo nervios. Pero a él darle la seguridad porque todos saben que la UNI es difícil y, a veces, a la primera no se hace, pero hay que seguirla. Él está bastante bien", comentó. Al ser consultada por la hora en que despertó, precisó que no fue por vivir lejos, sino porque no pudo conciliar el sueño. "Fue porque no pude dormir, tuve nervios. Él sí durmió tranquilo", relató.

UNI: Madre nerviosa acompaña a su hijo en su primer examen de admisión

La madre de un postulante acudió desde muy temprano para asegurarse de que su hijo ingresara al campus antes del cierre de puertas, programado para las 9:00 a. m. Mientras él rinde el examen de aptitud académica y humanidades, que dura tres horas, ella lo espera en la cola con paciencia y expectativa.

Con orgullo, contó que su hijo sueña con estudiar en la UNI: "Él solo quiere la UNI, va a seguir intentando la UNI, dice, porque la considera la mejor universidad y para Ingeniería Civil le gusta". Con cariño y emoción, le dedicó unas palabras antes de la prueba: "Hijito, te mando las mejores vibras, aquí tu familia siempre acompañándote, así que mucha suerte". El entusiasmo y los nervios se sienten entre los familiares que esperan fuera del recinto.

¿Cuándo se publicarán los resultados del examen de admisión 2025-II de la UNI?

Los resultados de cada jornada del examen de admisión se publicarán al día siguiente de la finalización de la evaluación correspondiente. La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dará a conocer las listas oficiales de ingresantes y los puntajes obtenidos a través de su sitio web institucional.

Para consultar los resultados, los postulantes deberán seguir un procedimiento específico: primero, acceder al portal oficial de admisión de la UNI; luego, seleccionar el enlace destinado al “Examen de admisión 2025-II”. A continuación, deberán elegir la carrera o área académica a la que se postularon, localizar su nombre o número de postulante en la lista oficial de ingresantes y, finalmente, revisar el puntaje final para confirmar si han obtenido una vacante.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real