Ingeniero egresado de universidad privada postula a la UNI y confiesa: “El nivel es diferente”

Aunque egresó de la carrera de Ingeniería de Minas, siempre tuvo por meta postular a la Universidad Nacional de Ingeniería por su nivel académico. Video fue publicado en TikTok

El postulante se preparó durante seis meses para el examen de admisión de la UNI y animó a los jóvenes a no rendirse, si no ingresan.
El postulante se preparó durante seis meses para el examen de admisión de la UNI y animó a los jóvenes a no rendirse, si no ingresan. | Foto: composición LR/ TikTok / @enrro24

Luego de siete años de egresar de una universidad privada, un postulante decidió ingresar nuevamente a una casa de estudios para cumplir su sueño de seguir la carrera de Ingeniería de Minas. Según reveló en un video de TikTok del canal enrro24, se graduó hace siete años de la Universidad Ricardo Palma, pero siempre le quedó el reto de postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Es por ello, que el último miércoles 13 de agosto, el protagonista de este clip, un ingeniero civil se presentó para dar el examen de admisión y fue abordado por un creador de contenido en la puerta de la institución educativa para conocer su historia, con el que motivó a muchos jóvenes a no rendirse ante las dificultades.

PUEDES VER: Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

lr.pe

Peruano egresó de la Universidad Ricardo Palma hace 7 años, pero decidió postular a la UNI

Para su segunda especialidad, el peruano manifestó que espera ingresar a la importante universidad ubicada en el Rímac, ya que siempre “Fue su reto desde muy joven”. Aunque nunca había postulado con anterioridad, consideró como un desafío personal pertenecer a la UNI.

Para rendir la prueba de admisión se preparó cerca de seis meses, sin embargo, calificó a la casa de estudios con un nivel muy alto. El tiktoker le preguntó si el nivel de matemáticas era diferente a la universidad de donde provenía, a lo que el postulante contestó positivamente: “Acá es más extenso”.

PUEDES VER: La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

lr.pe

Postulante animó a jóvenes a no rendirse y postular a la UNI

Finalmente, se animó a enviar un mensaje para motivar a los jóvenes. “Si tienen oportunidad de postular, háganlo. Así sea una o dos veces, nunca paren de intentarlo. Por ahí he escuchado que por tener 24 años desisten y solo tienen que darle”.

Un ingeniero civil, tras siete años de graduarse, decidió postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para cumplir su sueño de estudiar Ingeniería de Minas. Foto: composición LR/ TikTok / @enrro24

Asimismo, aseguró que, si no logra ingresar en esta oportunidad, no se rendirá hasta cumplir su reto. Usuarios en TikTok, felicitaron al connacional por decidir continuar su vida profesional: “Nunca es tarde”, “El examen en sí no es difícil si te preparas, el problema es la gran cantidad de postulantes”, escribieron algunos usuarios en la publicación.

¿Cuándo fue el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería?

El miércoles 13 de agosto, miles de postulantes rindieron el examen de admisión — aptitud académica y humanidades — de la UNI con la esperanza de alcanzar una de las 1.510 vacantes del periodo 2025. Sin embargo, este viernes 15, se desarrollará la prueba de matemáticas y el domingo 17 se llevarán a cabo las restantes, es decir, la prueba de química y física.

Resultados del examen de admisión UNI 2025-II: revisa los puntajes y lista de ingresantes de Aptitud Académica y Humanidades

Postulante de la UNI se quedó sin rendir examen de admisión por llegar 5 minutos tarde: "Me levanté temprano, pero me demoré en alistarme"

Postulante de la UNI revela cuál es la pregunta que le pareció más difícil tras salir de examen de admisión: "Me demoré media hora"

