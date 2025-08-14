El estudiante llegó a las 9:10 al examen de admisión de la UNI, pero no pudo ingresar. | Foto: composición LR/TikTok/@tio_confe_pre

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició su proceso de admisión 2025-II. Para esta prueba, considerado uno de los más difíciles del Perú, miles de postulantes se han preparado durante meses sacrificando tiempo y horas de estudio; sin embargo, factores como el tráfico u otros imprevistos personales pueden afectar la puntualidad de muchos jóvenes, dejándoles sin la oportunidad de rendir el examen. Esto le pasó a un aspirante a la carrera de Ingeniería Industrial.

El joven peruano llegó al campus de la UNI tan solo 5 minutos después del límite de tolerancia establecido para el ingreso a la institución. Aunque muchos padres de familia lo motivaron a que hable con uno de los encargados de la universidad, lamentablemente no logró ingresar y se quedó sin rendir el examen de admisión.

Alumno explicó por qué llegó tarde al examen de admisión UNI 2025-II

Angustiado y apenado por no ingresar al campus de la UNI, el postulante se retiró perdiéndose la primera prueba del examen de admisión. En un video publicado por la cuenta de TikTok @tio_confe_pre, el joven alumno explicó que sí se levantó temprano para rendir la prueba; sin embargo, no calculó el tiempo que le tomó arreglarse.

"Me levanté temprano, pero me demoré en alistarme", señaló. En redes sociales, usuarios cuestionaron a las autoridades de la universidad pues, minutos antes de que el postulante llegara, se le permitió ingresar a la universidad a dos estudiantes, pese a que estos llegaron después de las 9:00 a.m., hora límite del cierre de puertas.

"En la puerta 3 dejaron entrar hasta las 9:15", "Es una pena, en otras puertas sí les permitieron ingresar a los que llegaban tarde", son algunos de los comentarios.

¿Cuál es la nota mínima para ingresar a la UNI?

El puntaje mínimo para lograr una vacante a la UNI varía según la carrera y la modalidad de ingreso. Sin embargo, tomando en cuenta los últimos resultados del examen de admisión, un estudiante debe obtener entre 12.00 o 14.00 de nota promedio para conseguir alcanzar una vacante a una de las carreras de esta institución.