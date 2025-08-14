HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Postulante de la UNI se quedó sin rendir examen de admisión por llegar 5 minutos tarde: "Me levanté temprano, pero me demoré en alistarme"

El joven estudiante aspirante a la carrera de Ingeniería Industrial perdió la oportunidad de rendir el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y aseguró que no calculó el tiempo necesario para alistarse y llegar a tiempo.

El estudiante llegó a las 9:10 al examen de admisión de la UNI, pero no pudo ingresar.
El estudiante llegó a las 9:10 al examen de admisión de la UNI, pero no pudo ingresar. | Foto: composición LR/TikTok/@tio_confe_pre

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició su proceso de admisión 2025-II. Para esta prueba, considerado uno de los más difíciles del Perú, miles de postulantes se han preparado durante meses sacrificando tiempo y horas de estudio; sin embargo, factores como el tráfico u otros imprevistos personales pueden afectar la puntualidad de muchos jóvenes, dejándoles sin la oportunidad de rendir el examen. Esto le pasó a un aspirante a la carrera de Ingeniería Industrial.

El joven peruano llegó al campus de la UNI tan solo 5 minutos después del límite de tolerancia establecido para el ingreso a la institución. Aunque muchos padres de familia lo motivaron a que hable con uno de los encargados de la universidad, lamentablemente no logró ingresar y se quedó sin rendir el examen de admisión.

PUEDES VER: Postulante de la UNI se equivocó de puerta y no logró rendir su examen de admisión por llegar 12 minutos tarde

Alumno explicó por qué llegó tarde al examen de admisión UNI 2025-II

Angustiado y apenado por no ingresar al campus de la UNI, el postulante se retiró perdiéndose la primera prueba del examen de admisión. En un video publicado por la cuenta de TikTok @tio_confe_pre, el joven alumno explicó que sí se levantó temprano para rendir la prueba; sin embargo, no calculó el tiempo que le tomó arreglarse.

"Me levanté temprano, pero me demoré en alistarme", señaló. En redes sociales, usuarios cuestionaron a las autoridades de la universidad pues, minutos antes de que el postulante llegara, se le permitió ingresar a la universidad a dos estudiantes, pese a que estos llegaron después de las 9:00 a.m., hora límite del cierre de puertas.

"En la puerta 3 dejaron entrar hasta las 9:15", "Es una pena, en otras puertas sí les permitieron ingresar a los que llegaban tarde", son algunos de los comentarios.

¿Cuál es la nota mínima para ingresar a la UNI?

El puntaje mínimo para lograr una vacante a la UNI varía según la carrera y la modalidad de ingreso. Sin embargo, tomando en cuenta los últimos resultados del examen de admisión, un estudiante debe obtener entre 12.00 o 14.00 de nota promedio para conseguir alcanzar una vacante a una de las carreras de esta institución.

Notas relacionadas
Postulante de la UNI se equivocó de puerta y no logró rendir su examen de admisión por llegar 12 minutos tarde

Postulante de la UNI se equivocó de puerta y no logró rendir su examen de admisión por llegar 12 minutos tarde

LEER MÁS
Resultados del examen de admisión UNI 2025-II: revisa los puntajes y lista de ingresantes de Aptitud Académica y Humanidades

Resultados del examen de admisión UNI 2025-II: revisa los puntajes y lista de ingresantes de Aptitud Académica y Humanidades

LEER MÁS
Examen de Admisión UNI 2025-II EN VIVO: lista de ingresantes a la prueba de Aptitud Académica y Humanidades

Examen de Admisión UNI 2025-II EN VIVO: lista de ingresantes a la prueba de Aptitud Académica y Humanidades

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Suboficial de la Policía muere en feroz enfrentamiento armado con delincuentes en Los Olivos

Suboficial de la Policía muere en feroz enfrentamiento armado con delincuentes en Los Olivos

LEER MÁS
Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"

Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 13 de agosto de 2025: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

Resultados de La Tinka del miércoles 13 de agosto de 2025: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 14 y 15 de agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 14 y 15 de agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Sociedad

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota