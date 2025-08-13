Postulante de la UNI revela cuál es la pregunta que le pareció más difícil tras salir de examen de admisión: "Me demoré media hora"
Estudiantes de la cepre UNI revelaron cuáles fueron para ellos, las preguntas más difíciles del examen de admisión.
El examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es conocido por su nivel de exigencia y el alto nivel de competencia entre los postulantes. Cada año, miles de estudiantes se preparan intensamente para enfrentar las rigurosas pruebas que abren las puertas a esta prestigiosa casa de estudios.
Tras culminar la jornada de evaluación de la CEPREUNI 2025-II, un joven aspirante relató que hubo una pregunta en particular que le tomó 30 minutos resolver. Según su testimonio, se trataba de un problema de matemática avanzada que requería varios pasos de razonamiento y un análisis minucioso para llegar a la solución correcta. El estudiante señaló que tuvo que repasar sus cálculos varias veces para asegurarse de no cometer errores, lo que redujo el tiempo disponible para responder las demás secciones.
La pregunta que puso a prueba su preparación para la UNI
El ejercicio formaba parte de la sección de razonamiento matemático y no ofrecía pistas evidentes. Obligó al postulante a aplicar fórmulas complejas, evaluar diferentes estrategias y descartar alternativas incorrectas antes de llegar a la respuesta. Aunque finalmente logró resolverla, confesó que la tensión por el tiempo le generó nerviosismo.
Su experiencia se difundió en redes sociales, en la plataforma de Tiktok, donde otros postulantes compartieron situaciones similares. La vivencia de este joven deja claro que la preparación mental es tan importante como el conocimiento académico.