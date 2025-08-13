Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

El streamer Sacha Uzumaki sorprendió a sus seguidores al revelar que ya puede disfrutar de su nueva adquisión: un lujoso auto. El creador de contenido mostró su alegría durante una transmisión de Kick y hasta se animó a dar algunos consejos, indicando que sí se podría obtener buenos ingresos gracias al entorno digital.

Sacha celebra la compra de su primer auto: "Yo estoy muy agradecido"

Mediante una transmisión de Kick, Sacha reveló ante sus seguidores que el auto que tanto estaba esperando por fin podrá disfrutarlo. Se trata de una lujosa unidad que sería de la marca Changan Deepal S07.

Hace algunas semanas, el creador de contenido reveló que esta compra lo realizó gracias al apoyo de sus seguidores. Así mismo, recalcó que adquirir el vehículo no se le hizo tan complicado, resaltando que se debe trabajar de forma 'inteligente'. "Yo sé que hay mucha gente que no puede tenerlo por más que trabaje duro, pero como dicen por ahí, no trabajen más duro, trabajen más inteligente, recuerden eso. Yo estoy muy agradecido con toda la gente que está aquí en el chat. Gracias a ellos es que tengo este carro", se dirigió a sus seguidores en Kick.

De otro lado, mostró un reloj que posee y señaló que fue producto de un canje, un intercambio entre una empresa o emprendimiento y el creador de contenido. Esta modalidad consiste de que en lugar de pagar con dinero, la marca ofrece un producto o servicio gratis a cambio de que el influencer lo promocione en sus redes sociales.

¿Por qué los streamers están usando Kick?

En la actualidad Kick ganó bastante popularidad en Perú y otros países de Latinoamérica. Todo esto se debería a la forma de pago que ofrece la plataforma, donde entrega el 95% de las ganancias de las suscripciones con los creadores de contenido, mientras que ellos se quedan con el 5%. En tanto, Twitch paga 50/50 y YouTube da hasta un 70%. Sumado a ello, Kick también ofrece pagos por donaciones y un programa de incentivos.