Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

Creador de contenido de 21 años resaltó que la adquisición fue posible gracias al apoyo de su comunidad. "Yo estoy muy agradecido", resaltó en Kick.

"Gracias a ellos es que tengo este carro", comentó streamer en Kick.
"Gracias a ellos es que tengo este carro", comentó streamer en Kick. | Foto: composición LR/ Kick

El streamer Sacha Uzumaki sorprendió a sus seguidores al revelar que ya puede disfrutar de su nueva adquisión: un lujoso auto. El creador de contenido mostró su alegría durante una transmisión de Kick y hasta se animó a dar algunos consejos, indicando que sí se podría obtener buenos ingresos gracias al entorno digital.

Sacha celebra la compra de su primer auto: "Yo estoy muy agradecido"

Mediante una transmisión de Kick, Sacha reveló ante sus seguidores que el auto que tanto estaba esperando por fin podrá disfrutarlo. Se trata de una lujosa unidad que sería de la marca Changan Deepal S07.

PUEDES VER:

Hace algunas semanas, el creador de contenido reveló que esta compra lo realizó gracias al apoyo de sus seguidores. Así mismo, recalcó que adquirir el vehículo no se le hizo tan complicado, resaltando que se debe trabajar de forma 'inteligente'. "Yo sé que hay mucha gente que no puede tenerlo por más que trabaje duro, pero como dicen por ahí, no trabajen más duro, trabajen más inteligente, recuerden eso. Yo estoy muy agradecido con toda la gente que está aquí en el chat. Gracias a ellos es que tengo este carro", se dirigió a sus seguidores en Kick.

De otro lado, mostró un reloj que posee y señaló que fue producto de un canje, un intercambio entre una empresa o emprendimiento y el creador de contenido. Esta modalidad consiste de que en lugar de pagar con dinero, la marca ofrece un producto o servicio gratis a cambio de que el influencer lo promocione en sus redes sociales.

PUEDES VER:

¿Por qué los streamers están usando Kick?

En la actualidad Kick ganó bastante popularidad en Perú y otros países de Latinoamérica. Todo esto se debería a la forma de pago que ofrece la plataforma, donde entrega el 95% de las ganancias de las suscripciones con los creadores de contenido, mientras que ellos se quedan con el 5%. En tanto, Twitch paga 50/50 y YouTube da hasta un 70%. Sumado a ello, Kick también ofrece pagos por donaciones y un programa de incentivos. 

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Zully rompe su silencio tras ofensivo comentario de Carlos Cacho y asegura que no le afecta: “Me gusta vestirme así"

Zully rompe su silencio tras ofensivo comentario de Carlos Cacho y asegura que no le afecta: “Me gusta vestirme así"

Cómico Flautín rechaza entrevista para tiktoker Milenka y en redes lo critican: "¿Dónde quedó la humildad?"

Cómico Flautín rechaza entrevista para tiktoker Milenka y en redes lo critican: "¿Dónde quedó la humildad?"

Laura Spoya recuerda que invirtió más de US$ 200.000 en un salón de belleza en México, pero lo perdió todo por el huracán Otis: "Se fue a la m*****"

Laura Spoya recuerda que invirtió más de US$ 200.000 en un salón de belleza en México, pero lo perdió todo por el huracán Otis: "Se fue a la m*****"

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Seguidores del alcalde de Ate rompen puerta de vidrio de un restaurante marino mientras él se encontraba almorzando: ''Me quiere cobrar S/2.000''

Seguidores del alcalde de Ate rompen puerta de vidrio de un restaurante marino mientras él se encontraba almorzando: ''Me quiere cobrar S/2.000''

Milenka Nolasco hace dura confesión y dice que es la única que trabaja en su familia: "Saco adelante a mis papás"

Milenka Nolasco hace dura confesión y dice que es la única que trabaja en su familia: "Saco adelante a mis papás"

