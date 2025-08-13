Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

La conmovedora historia de un taxista en Ecuador está generando varias reacciones en TikTok. El hecho fue captado por una usuaria que abordó la unidad, pero en el trayecto surgió que dejó en shock al conductor. El clip viral desató emotivos comentarios y muchos cibernautas contaron experiencias similares. El video supera las 800.00 visualizaciones en redes sociales.

El desgarrador adiós de un taxista: su ruptura amorosa por WhatsApp

De acuerdo al clip compartido en la cuenta mely_lely en TikTok, una joven abordó un taxi en la ciudad de Guayaquil. Pero durante el trayecto se percató que el conductor revisaba constantemente su celular y se capta los conmovedores mensajes de él hacia su expareja. "Si me acabas de decir, que ya no sientes nada por mí, me parte el alma", se lee.

La artífice del video viral explicó que el taxista trató de recuperar su relación; sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano debido a que su expareja estaba segura de su decisión. "Tranquilo señor del taxi, todo pasará", describió la muchacha en redes.

Reacciones en redes sobre clip viral en TikTok

Como era de esperarse, cientos de usuarios reaccionaron a la conmovedora escena. Algunos ofrecieron su apoyo hacia el taxista y otros recordaron situaciones en las que tuvieron que seguir trabajando pese a tener el corazón roto.

"No y cómo tenía que seguir trabajando estando así que dolor", "Trabajar con el corazón roto no se lo deseo ni a mi peor enemigo", "Una vez fui él", "Team migajero", "No se imaginan el dolor que se siente, cuando te dejan con todo el amor en las manos, yo perdí un trabajo porque me vieron con el celular cuando le pedía explicaciones de por qué quería alejarse de mí, no saben lo difícil que es sobrellevar esos temas", "Se imaginen que hubiera acelerado, diciendo que la vida ya no tiene sentido", "Y encima volvió a escuchar el audio, si soy", "Creo que lo más triste es que te digan ciertas cosas por mensaje. Ósea, díganme masoquista, pero siempre es cara a cara", reaccionaron usuarios.