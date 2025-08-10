HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tendencias

Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

El censista, con su chaleco morado, entregó un táper lleno de comida a la mujer de avanzada edad que vive en pobreza extrema. Su gesto conmovió y fue compartido en TikTok, donde generó una ola de agradecimientos.

Usuarios en TikTok aplaudieron el noble gesto del joven durante el censo en Áncash.
Usuarios en TikTok aplaudieron el noble gesto del joven durante el censo en Áncash. | Foto: composición LR/ TikTok / @verajoselyn

Los censistas se encuentran visitando los hogares de todo el Perú para recolectar información de su nivel socioeconómico, entre otros detalles. Uno de ellos, fue un joven que llegó hasta Llamellín, una ciudad ubicada en el departamento de Áncash, donde se encontró con una vivienda de una adulta mayor en total vulnerabilidad.

El muchacho vestido con su característico chaleco y gorra morada ingresó a la casa y notó que la mujer de avanzada edad vivía en situación de pobreza. Al parecer, el censista se sintió conmovido por la extrema necesidad de la anciana y decidió donarse un táper lleno de comida.

PUEDES VER: Censo 2025: ¿Qué pasa si no me encuentro en casa cuando llegan los encuestadores?

lr.pe

El censista se acercó a la adulta mayor y le ofreció un táper lleno de comida

Como se mostró en el clip de TikTok, @verajoselyn, la adulta mayor estaba sentado sobre el piso. El censista se acercó y le entregó el envase de plástico con suficiente arroz.

Tras vaciar todo el contenido, la anciana muy emocionado juntó sus manos en forma de agradecimiento, puesto que, al parecer, esa sería la poca comida que podría llevarse a la boca durante el día. 

Usuarios en TikTok aplaudieron el noble gesto del joven durante el censo en Áncash.

Usuarios en TikTok aplaudieron el noble gesto del joven durante el censo en Áncash.

PUEDES VER: Censista peruana desaparece en La Libertad y familia pide ayuda en búsqueda: "Su chaleco, gorro y tablet de INEI estaban ahí”

lr.pe

Usuarios en TikTok aplaudieron el noble gesto del censista en Áncash

Al ver el video en la popular red social, los usuarios enviaron mensajes de agradecimiento y aplaudieron el noble gesto del joven censista para personas en situación de vulnerabilidad. “Solo los censistas y los de la ONPE sabemos la realidad de cada ciudadano porque al político le da fobia ir donde ellos”, “Las manos que ayudan son más santas que los labios que rezan”, “Censando vi y escuché diferentes casos. Realmente deben brindarles ayuda, algún apoyo a los más necesitados”, “A mi hijo le ha servido censar, vino conmovido de ver la extrema pobreza, le cambió la mentalidad”, escribieron los usuarios en la caja de comentarios de TikTok.

¿Cómo identificar a los censistas 2025?

Los peruanos que participan en el Censo 2025 serán rápidamente reconocidos por estas características:

  • Portar un chaleco y gorro de color morado; así como un morral gris.
  • Cada censista tendrá una credencial con nombre completo, número de DNI y fotografía.
  • El fotocheck incluirá un código QR para escanear con un celular y verificar la identidad del encuestador.
Notas relacionadas
Censista sube con cuidado a lo alto de un cerro para llegar a una vivienda y en redes reaccionan: “Va a censar a Diosito”

Censista sube con cuidado a lo alto de un cerro para llegar a una vivienda y en redes reaccionan: “Va a censar a Diosito”

LEER MÁS
INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

LEER MÁS
Cuánto dura la visita de un censista y qué hacer si no estás en casa durante los Censos Nacionales 2025

Cuánto dura la visita de un censista y qué hacer si no estás en casa durante los Censos Nacionales 2025

LEER MÁS
Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

LEER MÁS
Compositor peruano crea canción contra Gustavo Petro defendiendo la isla Santa Rosa y colombianos reaccionan: "Petro no me representa"

Compositor peruano crea canción contra Gustavo Petro defendiendo la isla Santa Rosa y colombianos reaccionan: "Petro no me representa"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

LEER MÁS
Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

LEER MÁS
Peruano compró almacén de REMATE por S/300 en Chorrillos y se llevó gran sorpresa: "Todo se vende"

Peruano compró almacén de REMATE por S/300 en Chorrillos y se llevó gran sorpresa: "Todo se vende"

LEER MÁS
Peruano gastó S/8.300 en restaurante Central y muestra lo que comió: "Entró con hambre y salió con hambre"

Peruano gastó S/8.300 en restaurante Central y muestra lo que comió: "Entró con hambre y salió con hambre"

LEER MÁS
Fernando Llanos recuerda la vez que 'Cañita' le donó más de S/1.000 en TikTok: "Le escribí y le agradecí"

Fernando Llanos recuerda la vez que 'Cañita' le donó más de S/1.000 en TikTok: "Le escribí y le agradecí"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Tendencias

Joven graba techo de sus vecinos y sin querer capta un esqueleto: "Ojalá sea de Halloween", bromean usuarios

Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota