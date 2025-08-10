Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025
El censista, con su chaleco morado, entregó un táper lleno de comida a la mujer de avanzada edad que vive en pobreza extrema. Su gesto conmovió y fue compartido en TikTok, donde generó una ola de agradecimientos.
Los censistas se encuentran visitando los hogares de todo el Perú para recolectar información de su nivel socioeconómico, entre otros detalles. Uno de ellos, fue un joven que llegó hasta Llamellín, una ciudad ubicada en el departamento de Áncash, donde se encontró con una vivienda de una adulta mayor en total vulnerabilidad.
El muchacho vestido con su característico chaleco y gorra morada ingresó a la casa y notó que la mujer de avanzada edad vivía en situación de pobreza. Al parecer, el censista se sintió conmovido por la extrema necesidad de la anciana y decidió donarse un táper lleno de comida.
El censista se acercó a la adulta mayor y le ofreció un táper lleno de comida
Como se mostró en el clip de TikTok, @verajoselyn, la adulta mayor estaba sentado sobre el piso. El censista se acercó y le entregó el envase de plástico con suficiente arroz.
Tras vaciar todo el contenido, la anciana muy emocionado juntó sus manos en forma de agradecimiento, puesto que, al parecer, esa sería la poca comida que podría llevarse a la boca durante el día.
Usuarios en TikTok aplaudieron el noble gesto del joven durante el censo en Áncash.
Usuarios en TikTok aplaudieron el noble gesto del censista en Áncash
Al ver el video en la popular red social, los usuarios enviaron mensajes de agradecimiento y aplaudieron el noble gesto del joven censista para personas en situación de vulnerabilidad. “Solo los censistas y los de la ONPE sabemos la realidad de cada ciudadano porque al político le da fobia ir donde ellos”, “Las manos que ayudan son más santas que los labios que rezan”, “Censando vi y escuché diferentes casos. Realmente deben brindarles ayuda, algún apoyo a los más necesitados”, “A mi hijo le ha servido censar, vino conmovido de ver la extrema pobreza, le cambió la mentalidad”, escribieron los usuarios en la caja de comentarios de TikTok.
¿Cómo identificar a los censistas 2025?
Los peruanos que participan en el Censo 2025 serán rápidamente reconocidos por estas características:
- Portar un chaleco y gorro de color morado; así como un morral gris.
- Cada censista tendrá una credencial con nombre completo, número de DNI y fotografía.
- El fotocheck incluirá un código QR para escanear con un celular y verificar la identidad del encuestador.