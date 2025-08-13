HOYSuscripcion LR Focus

¡No te olvides! Abuelita se hace viral por anotar quiénes la saludan por su cumpleaños:"Yo soy igual"

El video, subido a TikTok por su nieta, ya tiene más de 2.2 millones de visualizaciones y más de 4 mil comentarios, que la felicitan y quieren ser anotados en su lista.

Esta tierna abuelita argentina conmovió a TikTok con su forma tan 'directa' de acordarse de sus seres queridos.
Esta tierna abuelita argentina conmovió a TikTok con su forma tan 'directa' de acordarse de sus seres queridos.

Una orgullosa nieta subió a TikTok la peculiar tradición que tiene su abuelita cuando festeja su cumpleaños. Lejos de pedir su comida favorita o visitar un lugar especial, la mujer se encarga de anotar a cada persona que se acordó de saludarla por cumplir un año más de vida. Así, según el video, ella no se olvidará de enviarle sus felicitaciones a los miembros del selecto grupo que se tomó el tiempo de llamarla y celebrar con ella su onomástico.

Los comentarios del video de la cuenta de luna.cornelli apoyaron la 'dura medida' que usa la abuelita para recordar con cariño a quienes la saludaron. Muchos de ellos, le desearon un feliz cumpleaños y aseguraron que les gustaría iniciar con una lista propia. "Yo soy igual", dicen otros, que defienden la postura de la mujer: "si no te acuerdas, ¿por qué me voy a acordar yo?"

lr.pe

¿Qué hace la abuelita del video viral para no olvidarse de quiénes la saludaron?

En el video, la adulta mayor, que es de Argentina, se encuentra cotejando una lista. Esta se trata de los nombres de quiénes se acordaron de saludarla por su cumpleaños, repasando por si no se olvida de alguien. En medio de esta tarea, una de sus nietas le recuerda que ella sí la felicitó, pero no se encuentra en la lista. Al volver a leer la lista, la mujer revela que la encabezan sus nietas, mientras que otra integrante de la familia hace notar el favoritismo por ella.

'Y yo ¿dónde estoy?" dice la indignada nieta, que no encontraba su nombre en la lista. Sin embargo, volvieron a revisar las anotaciones, donde si llegaron a encontrar su nombre. Más aliviada, ya que su abuelita no se olvidará de saludarla, se ríe de sí misma por no ver que sí estaba enlistada. Mientras el resto de su familia nombraba lo que anotó, la tierna señora revisaba los mensajes que recibió por medio de WhatsApp, para cerciorarse que no dejaba a nadie fuera.

lr.pe

¿Qué dicen los comentarios sobre la lista de la abuelita?

El video, que ya supera las 2.2 millones de visualizaciones en TikTok, se volvió viral por la honesta, pero ingeniosa forma de valorar a quienes se acordaron de su cumpleaños. "Feliz cumpleaños, no se olvide de mi" y "Es memoriosa" son algunos de los más de 4 mil comentarios que el video tiene.

Sin embargo, la historia de esta mujer no acaba aquí. Su nieta se encargó de hacerle saber que su video se estaba viralizando en TikTok, le mandó la captura y algunos comentarios por medio de WhatsApp. La adulta mayor solo atina a decirle a su familiar: "Eres loquita" seguido de un "Eres tremenda, no sabía que estabas grabando". Aunque no parece molesta, ya que el video sigue disponible, para que todos puedan copiar su ingeniosa idea.

