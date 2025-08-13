Jessica Radcliffe se ha vuelto viral en redes sociales tras conocerse su supuesta muerte por una orca. | composición LR

Jessica Radcliffe se ha vuelto viral en redes sociales tras conocerse su supuesta muerte por una orca. | composición LR

En esta segunda semana de agosto se ha viralizado un video de una mujer atacada por una orca en un show de cetáceos en vivo. La supuesta entrenadora se llama Jessica Radcliffe, cuyo nombre se volvió conocido en TikTok, Instagram, X y Facebook, según Forbes. Sin embargo, surgió la pregunta de si esto es real o no.

En el video se observa a una mujer atacada y asesinada por la orca frente a las personas que asistieron supuestamente al espectáculo en un parque marino llamado Pacific Blue. La escena alarmó a los usuarios, quienes, más allá de la veracidad de la historia o no, advirtió sobre la seguridad de las personas en un show con animales.

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe y muerte tras ataque de una orca?

Según medios internacionales de verificación como Snopes, Economic Times, IBTimes UK y Forbes, la historia es falsa. Para empezar, no existe una mujer llamada Jessica Radcliffe ni el parque marino Pacific Blue. El video fue realizado con inteligencia artificial y editado para parecer real, aunque los detalles altamente morbosos daban señales de que no era real.

Los nombres tanto de la entrenadora como del supuesto parque marino fueron inventados para que parezca que fuese una historial real, pero todo es un montaje.

Ataques de orcas que sí fueron reales en el mundo

Frente a este caso falso de Jessica Radcliffe con IA, surgen historias que sí fueron reales y terminaron en tragedias por ataques de orcas. Una y de las más conocidas ocurrió en Estados Unidos.