Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

En el video se ve a una mujer asesinada por la orca en pleno show. Más allá de ser real o no, la escena alarmó a los usuarios.

Jessica Radcliffe se ha vuelto viral en redes sociales tras conocerse su supuesta muerte por una orca.
Jessica Radcliffe se ha vuelto viral en redes sociales tras conocerse su supuesta muerte por una orca.

En esta segunda semana de agosto se ha viralizado un video de una mujer atacada por una orca en un show de cetáceos en vivo. La supuesta entrenadora se llama Jessica Radcliffe, cuyo nombre se volvió conocido en TikTok, Instagram, X y Facebook, según Forbes. Sin embargo, surgió la pregunta de si esto es real o no.

En el video se observa a una mujer atacada y asesinada por la orca frente a las personas que asistieron supuestamente al espectáculo en un parque marino llamado Pacific Blue. La escena alarmó a los usuarios, quienes, más allá de la veracidad de la historia o no, advirtió sobre la seguridad de las personas en un show con animales.

PUEDES VER: Conejos salvajes en EEUU son vistos con extraños tentáculos y cuernos en sus cabezas: expertos afirman que es por un virus

lr.pe

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe y muerte tras ataque de una orca?

Según medios internacionales de verificación como Snopes, Economic Times, IBTimes UK y Forbes, la historia es falsa. Para empezar, no existe una mujer llamada Jessica Radcliffe ni el parque marino Pacific Blue. El video fue realizado con inteligencia artificial y editado para parecer real, aunque los detalles altamente morbosos daban señales de que no era real.

La historia de Jessica Radcliffe es falsa. Foto: Hola<br>

La historia de Jessica Radcliffe es falsa.

Los nombres tanto de la entrenadora como del supuesto parque marino fueron inventados para que parezca que fuese una historial real, pero todo es un montaje.

PUEDES VER: Peruana invierte US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años y termina despedida en 5 meses: denuncia incumplimiento del programa

lr.pe

Ataques de orcas que sí fueron reales en el mundo

Frente a este caso falso de Jessica Radcliffe con IA, surgen historias que sí fueron reales y terminaron en tragedias por ataques de orcas. Una y de las más conocidas ocurrió en Estados Unidos.

  • Dawn Brancheau: ocurrió en 2010, SeaWorld Orlando, EE.UU. La mujer murió al ser arrastrada por su querida orca Tilikum durante un espectáculo en vivo.
  • Alexis Martínez: sucedió en 2009, Loro Parque, Tenerife, España. El hombre perdió la vida en un ensayo cuando la orca Keto lo embistió y lo mantuvo bajo el agua por mucho tiempo.
  • Keltie Byrne: ocurrió en 1991, Sealand of the Pacific, Canadá. La joven murió tras caer al tanque donde se encontraban varias orcas, incluido Tilikum.
