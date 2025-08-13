HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Tendencias

¡La salvada del año! Amigo rescata el anillo de la boda y se hace viral: "Debe ser el padrino"

Durante una 'emotiva boda' al aire libre, el anillo se cayó cerca de un río. Su amigo, quien oficiaba la ceremonia, se lanzó heroicamente para recuperarlo, convirtiendo el momento en un video viral.

El desinteresado acto de amistad, en realidad sería una escena planificada, debido a que los involucrados son expertos en parkour
El desinteresado acto de amistad, en realidad sería una escena planificada, debido a que los involucrados son expertos en parkour | Foto: Composición LR / Instagram

Lo que debió ser uno de los momentos más emotivos para una pareja, se pudo convertir en una amarga anécdota, de no ser por un conocido de ellos. Durante la boda, que se realizó en la mitad de la naturaleza, la mujer dejó caer el anillo cerca a una corriente de agua que los rodeaba. Inmediatamente, su amigo, que ofició la ceremonia y se le veía visiblemente emocionado, no dudó en lanzarse a impedir que llegue al río y se perdiera para siempre. Su decisión lo llevó a deslizarse por una pendiente y terminar golpeándose al llegar al caudal, pero con la sortija a salvo.

El video, subido a Instagram por la cuenta de jb_ninjaboy, se volvió viral rápidamente debido a la desinteresada hazaña que realizó su amigo, buscando que el momento no se arruinara. En los comentarios, las personas se mostraron muy sorprendidas del suceso, y alabaron al sujeto que tomó la iniciativa, y motivaron a la pareja a que lo consideren como uno de los nombres para sus futuros hijos. "Debería ser el padrino", dice uno de los que recibió más likes, dándole la importancia que un acto debería tener.

PUEDES VER: Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

lr.pe

¿Cómo fue el momento en el que un amigo se lanzó a recuperar el anillo de bodas?

Esto le sucedió al influencer estadounidense J-Bizzle, un atleta que practica parkour y que sube sus acrobacias a redes sociales. Él es pareja de Jemini Powell, otra figura de redes sociales que también es experta en el deorte. En lo que parece ser una boda, los nervios le jugaron en contra a la pareja, que terminó botando el anillo en una pendiente que desembocaba en un río. El símbolo de su unión debió estar perdido, pero quien oficiaba la ceremonia, Bob Reese, no dudó en saltar para recuperar la sortija.

De esta manera, terminó deslizándose en la pendiente, como si se tratase de un tobogán. Tras terminar en el río, el hombre rápidamente levantó la mano para dar a entender que recuperó el anillo, salvando el feliz momento de sus amigos y alegrándose aún más de la acrobacia que vivió. Sin embargo, todo se trataría de un divertido sketch que la pareja suele hacer como contenido. Así, subieron dos videos de cómo hubiese sido la propuesta, siendo el hombre llevado por la corriente cuando se arrodillaba.

PUEDES VER: Censista ayudó a labrar la tierra para que su compañera pueda censar a agricultor: "Trabajo en equipo"

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los comentarios a la salvada del anillo de bodas?

El momento, que supera los 5 millones de 'me gusta' en Instagram, se volvió viral rápidamente, con comentarios en todos los idiomas que felicitan a la pareja por tener un amigo tan leal. Entre ellos, los usuarios le piden que llamen a su hijo como su conocido, ya que fue capaz de poner en peligro su vida para que algo tan importante como el anillo de bodas no se pierda para siempre. "El mejor padrino" y "El mejor amigo" son algunas de las opiniones que dejaron en el video.

Otro grupo de usuarios se ha preocupado por el estado de Bob, otro experto del parkour, ya que en su llegada al agua parecía haberse hecho un daño considerable. Sin embargo, las tres personas de este video son profesionales en el deporte, por lo que estaba acrobacia fue hecha tomando en cuenta la seguridad de todos, dejado un divertido momento viral.

Notas relacionadas
¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

LEER MÁS
Español en Alemania revela una sorprendente costumbre que dista de Latinoamérica: "Aquí confían en la gente"

Español en Alemania revela una sorprendente costumbre que dista de Latinoamérica: "Aquí confían en la gente"

LEER MÁS
Venezolana revela la 'poca solidaridad' que hay en España, a diferencia de Latinoamérica: "Cultura del no servicio"

Venezolana revela la 'poca solidaridad' que hay en España, a diferencia de Latinoamérica: "Cultura del no servicio"

LEER MÁS
Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

LEER MÁS
Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

LEER MÁS
¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

LEER MÁS
Censista ayudó a labrar la tierra para que su compañera pueda censar a agricultor: "Trabajo en equipo"

Censista ayudó a labrar la tierra para que su compañera pueda censar a agricultor: "Trabajo en equipo"

LEER MÁS
Joven engaña a su papá y le hace creer que está en videollamada con Cristiano Ronaldo: "Eres mi ídolo"

Joven engaña a su papá y le hace creer que está en videollamada con Cristiano Ronaldo: "Eres mi ídolo"

LEER MÁS
Cocodrilo gigante es captado en playa de Tumbes y causa pánico en los residentes de la zona

Cocodrilo gigante es captado en playa de Tumbes y causa pánico en los residentes de la zona

LEER MÁS
Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Tendencias

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

Censista ayudó a labrar la tierra para que su compañera pueda censar a agricultor: "Trabajo en equipo"

Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota