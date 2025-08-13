Lo que debió ser uno de los momentos más emotivos para una pareja, se pudo convertir en una amarga anécdota, de no ser por un conocido de ellos. Durante la boda, que se realizó en la mitad de la naturaleza, la mujer dejó caer el anillo cerca a una corriente de agua que los rodeaba. Inmediatamente, su amigo, que ofició la ceremonia y se le veía visiblemente emocionado, no dudó en lanzarse a impedir que llegue al río y se perdiera para siempre. Su decisión lo llevó a deslizarse por una pendiente y terminar golpeándose al llegar al caudal, pero con la sortija a salvo.

El video, subido a Instagram por la cuenta de jb_ninjaboy, se volvió viral rápidamente debido a la desinteresada hazaña que realizó su amigo, buscando que el momento no se arruinara. En los comentarios, las personas se mostraron muy sorprendidas del suceso, y alabaron al sujeto que tomó la iniciativa, y motivaron a la pareja a que lo consideren como uno de los nombres para sus futuros hijos. "Debería ser el padrino", dice uno de los que recibió más likes, dándole la importancia que un acto debería tener.

¿Cómo fue el momento en el que un amigo se lanzó a recuperar el anillo de bodas?

Esto le sucedió al influencer estadounidense J-Bizzle, un atleta que practica parkour y que sube sus acrobacias a redes sociales. Él es pareja de Jemini Powell, otra figura de redes sociales que también es experta en el deorte. En lo que parece ser una boda, los nervios le jugaron en contra a la pareja, que terminó botando el anillo en una pendiente que desembocaba en un río. El símbolo de su unión debió estar perdido, pero quien oficiaba la ceremonia, Bob Reese, no dudó en saltar para recuperar la sortija.

De esta manera, terminó deslizándose en la pendiente, como si se tratase de un tobogán. Tras terminar en el río, el hombre rápidamente levantó la mano para dar a entender que recuperó el anillo, salvando el feliz momento de sus amigos y alegrándose aún más de la acrobacia que vivió. Sin embargo, todo se trataría de un divertido sketch que la pareja suele hacer como contenido. Así, subieron dos videos de cómo hubiese sido la propuesta, siendo el hombre llevado por la corriente cuando se arrodillaba.

¿Cómo reaccionaron los comentarios a la salvada del anillo de bodas?

El momento, que supera los 5 millones de 'me gusta' en Instagram, se volvió viral rápidamente, con comentarios en todos los idiomas que felicitan a la pareja por tener un amigo tan leal. Entre ellos, los usuarios le piden que llamen a su hijo como su conocido, ya que fue capaz de poner en peligro su vida para que algo tan importante como el anillo de bodas no se pierda para siempre. "El mejor padrino" y "El mejor amigo" son algunas de las opiniones que dejaron en el video.

Otro grupo de usuarios se ha preocupado por el estado de Bob, otro experto del parkour, ya que en su llegada al agua parecía haberse hecho un daño considerable. Sin embargo, las tres personas de este video son profesionales en el deporte, por lo que estaba acrobacia fue hecha tomando en cuenta la seguridad de todos, dejado un divertido momento viral.