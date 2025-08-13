HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Sociedad

Hombre sorprende a dos sujetos mientras intentaban romper la cerradura de su casa: hecho fue captado en video

Las cámaras de seguridad de una casa, registró el preciso momento en que dos delincuentes intentan forzar la cerradura para ingresar a la vivienda. El video publicado en TikTok evidencia la falta de seguridad en Perú.

Ambos sujetos fueron sorprendidos por el dueño de la casa, mientras intentaban ingresar a la vivienda
Ambos sujetos fueron sorprendidos por el dueño de la casa, mientras intentaban ingresar a la vivienda | Foto: composición LR/TikTok/@soltvperu

En los últimos meses, ciudadanos peruanos han sido testigo de la creciente ola de delincuencia que azota las diferentes regiones del Perú. Los casos de robos a vivienda, asalto a mano arma y extorsión causan gran preocupación entre la población, quienes busca de una solución optan por implementar dispositivos de alarmas y cámaras de seguridad dentro de sus hogares. En ese contexto, un hombre, gracias a su sistema de videovigilancia, logró grabar el preciso momento en que dos sujetos intentan ingresar a su vivienda.

En el video se puede apreciar como uno de los delincuentes, con el uso de una placa transparente, intenta forzar la cerradura de su casa. Al no lograr su cometido, vuelve a intentarlo con un alambre. El segundo ladrón, por su parte, actuaba como centinela para asegurarse de que nadie se acercara y evitar ser descubiertos. Sin embargo, ninguno de ellos se esperó que sus acciones estaban siendo monitoreadas por el dueño de la vivienda, quien, para sorpresa de los criminales, decidió hablarles mediante el altavoz de las cámaras de seguridad.

PUEDES VER: Delincuente llora al ser capturado cuando trataba de forcejear la puerta de una casa en VMT: "No me puede detener"

lr.pe

"¿Hola?, buenas noches, qué desean", se le escucha en el video. Tras ser descubiertos ambos delincuentes salieron huyendo del lugar, sin lograr llevar a cabo su cometido. El hecho habría ocurrido la madrugada del 6 de agosto, según los datos publicados en la cuenta de TikTok @soltvperu.

Usuarios indignados con el aumento de delincuencia en el Perú

El clip rápidamente generó indignación en redes sociales, pues muchos usuarios indicaron que el Perú viene atravesando una fuerte ola de delincuencia.

"La ley: el video no es válido para un juicio", "Vas a la policía con ese video y seguro te dicen que no es prueba suficiente porque no entraron y no te robaron nada", "A mi casa se metieron mientras yo estaba dormida", "Como el delito no se concretó, pues no los pueden denunciar. Así son las leyes en el Perú", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

Notas relacionadas
Taxista en Brasil finge sufrir infarto ante ladrones para evitar ser asaltado: "Nominado al Oscar"

Taxista en Brasil finge sufrir infarto ante ladrones para evitar ser asaltado: "Nominado al Oscar"

LEER MÁS
Menor de 14 años en UCI tras ser apuñalado por delincuente para robarle su celular en Villa El Salvador

Menor de 14 años en UCI tras ser apuñalado por delincuente para robarle su celular en Villa El Salvador

LEER MÁS
¿Qué hace el INEI si una tablet del Censo 2025 es robada o se pierde?: esto pasa con tu información

¿Qué hace el INEI si una tablet del Censo 2025 es robada o se pierde?: esto pasa con tu información

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

LEER MÁS
Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

LEER MÁS
Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

LEER MÁS
Policía evita que un fiscalizador decomise el puesto de un ambulante de churros en Chimbote

Policía evita que un fiscalizador decomise el puesto de un ambulante de churros en Chimbote

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Sociedad

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota