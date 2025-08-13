Hombre sorprende a dos sujetos mientras intentaban romper la cerradura de su casa: hecho fue captado en video

En los últimos meses, ciudadanos peruanos han sido testigo de la creciente ola de delincuencia que azota las diferentes regiones del Perú. Los casos de robos a vivienda, asalto a mano arma y extorsión causan gran preocupación entre la población, quienes busca de una solución optan por implementar dispositivos de alarmas y cámaras de seguridad dentro de sus hogares. En ese contexto, un hombre, gracias a su sistema de videovigilancia, logró grabar el preciso momento en que dos sujetos intentan ingresar a su vivienda.

En el video se puede apreciar como uno de los delincuentes, con el uso de una placa transparente, intenta forzar la cerradura de su casa. Al no lograr su cometido, vuelve a intentarlo con un alambre. El segundo ladrón, por su parte, actuaba como centinela para asegurarse de que nadie se acercara y evitar ser descubiertos. Sin embargo, ninguno de ellos se esperó que sus acciones estaban siendo monitoreadas por el dueño de la vivienda, quien, para sorpresa de los criminales, decidió hablarles mediante el altavoz de las cámaras de seguridad.

"¿Hola?, buenas noches, qué desean", se le escucha en el video. Tras ser descubiertos ambos delincuentes salieron huyendo del lugar, sin lograr llevar a cabo su cometido. El hecho habría ocurrido la madrugada del 6 de agosto, según los datos publicados en la cuenta de TikTok @soltvperu.

Usuarios indignados con el aumento de delincuencia en el Perú

El clip rápidamente generó indignación en redes sociales, pues muchos usuarios indicaron que el Perú viene atravesando una fuerte ola de delincuencia.

"La ley: el video no es válido para un juicio", "Vas a la policía con ese video y seguro te dicen que no es prueba suficiente porque no entraron y no te robaron nada", "A mi casa se metieron mientras yo estaba dormida", "Como el delito no se concretó, pues no los pueden denunciar. Así son las leyes en el Perú", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.