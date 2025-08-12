HOYSuscripcion LR Focus

Tendencias

Joven adopta perrito parecido al que su mamá tenía y ella se enamora al verlo: "La nueva bendición"

La mujer quedó encantada con la nueva mascota y no dudó en abrazarla con mucho amor, lo que conmovió a miles de usuarios. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de vistas en la plataforma.
Video tiene miles de vistas en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@danielamoreyra0831

Una mujer se llevó la sorpresa de su vida, luego de conocer al perrito que su hija había adotado. Resulta que este 'lomito' era muy parecido a uno que ella tuvo hace algunos años, pero que lastimosamente falleció. El video que muestra el emotivo encuentro fue compartido en TikTok y miles de personas en las redes sociales se han conmovido al verlo.

El material audiovisual fue compartido por la usuaria Dani Moreyra (@danielamoreyra0831) el pasado 10 de agosto de 2025. A pesar de que fue publicado recientemente, el video viral ha conseguido más de 560.700 reproducciones en la plataforma. Asimismo, posee más de 49.900 "likes", 500 compartidos y cientos de comentarios.

PUEDES VER: Rapero sube a bus y pasajera intenta 'batallar', pero no sabía rimar: "En su mente estuvo épico"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, la familia había tenido un perrito llamado ‘Lobo’ que falleció hace aproximadamente seis años. Desde entonces no habían vuelto a tener una mascota, ya que el recuerdo del can seguía muy presente. Para animar a su madre, una joven decidió adoptar un cachorro similar al que habían perdido.

Como podrás apreciar en las imágenes, la mujer estaba sentada en un sofá cuando su hija le dice que tiene una sorpresa. En ese momento, ingresa con un pequeño cachorro que había adoptado. La madre no podía creer lo que veía, ya que lucía igual que su antigua mascota, y no dudó en abrazarlo y llenarlo de mucho cariño.

"Lobito Rocket", como se llama el cachorro, fue aceptado inmediatamente por la mujer, quien lo ha convertido en el nuevo engreído del hogar, ya que no para de acariciarlo y llenarlo de besos. Posteriormente, la usuaria de TikTok publicó otro video, donde podemos observar el increíble parecido que existe entre ambos perros.

PUEDES VER: Español en Alemania revela una sorprendente costumbre que dista de Latinoamérica: "Aquí confían en la gente"

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes se volvieron tendencia en las redes sociales y provocaron muchos comentarios. La mayoría de usuarios quedaron conmovidos luego de ver esta tierna escena. Otros felicitaron a la joven por haber adoptado una nueva mascota que, sin dudas, los llenará de felicidad, no solo a su madre, sino también a su hogar.

"La nueva bendición de la casa", "Tienen hasta el mismo outfit", "Recordé la película 'La razón de estar contigo'", "Fue la sorpresa más bella", "Ya lo aman sin conocerlo", "Ya llegó el nuevo consentido del hogar", "Nada como una abuela feliz", "Se vistió como la abuelita", "Como le cambia la cara al verlo". Estos son algunos de los comentarios del video.

