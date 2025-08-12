HOYSuscripcion LR Focus

Rapero sube a bus y pasajera intenta 'batallar', pero no sabía rimar: "En su mente estuvo épico"

A pesar de las malas rimas, el entusiasmo que mostró la pasajera provocó que miles de usuarios aplaudieran su valentía. Video es viral en TikTok.

Video tiene más de 7 millones de reproducciones.
Video tiene más de 7 millones de reproducciones. | Foto: captura de TikTok/@rayomcqueen1111111

En TikTok acaba de viralizarse un video que hizo reír a miles de personas en redes sociales. El clip nos presenta a una joven peruana que intentó "batallar" con un rapero que había subido a un bus de transporte público. Aunque parecía que sería un duelo épico, las rimas de la joven no fueron muy buenas, provocando más risas que aplausos.

Las imágenes fueron publicadas en TikTok por la usuaria 'Alesia' (@rayomcqueen1111111) y, hasta el momento, acumulan más de 7.3 millones de reproducciones, cifras que siguen incrementándose. Además, el video registra más de 1.2 millones de "likes", 332.400 compartidos y miles de comentarios, la mayoría de ellos bastante ocurrentes.

Español en Alemania revela una sorprendente costumbre que dista de Latinoamérica: "Aquí confían en la gente"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

En Perú es bastante común que a los buses de transporte público suban artistas callejeros, siendo los raperos los “menos queridos”, ya que suelen improvisar rimas basándose en el aspecto físico de los pasajeros. Precisamente, este video comienza mostrándonos a uno de ellos, quien jamás imaginó que una joven se animaría a retarlo a una "batalla".

"Pero yo también voy a rapear", se escucha decir a la joven. El gesto sorprendió al rapero de nacionalidad venezolana, quien no parecía estar acostumbrado a que los pasajeros le respondieran de la misma forma. Pasado la sorpresa inicial, el artista la invitó a continuar con sus rimas, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder.

Como podrás apreciar en las imágenes, aunque la joven mostró entusiasmo por "batallar", las rimas que realizó no fueron tan buenas, lo que generó sonrisas entre los demás pasajeros. La única persona que no se rió en ningún momento fue el rapero venezolano, quien la felicitó y continuó improvisando con el resto de personas a bordo.

Cocodrilo gigante es captado en playa de Tumbes y causa pánico en los residentes de la zona

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video ha provocado diversos comentarios en TikTok y otras redes sociales. Algunos usuarios felicitaron a la joven por su atrevimiento, ya que muy pocos se habrían animado a hacer lo que ella hizo. Otros, en cambio, no pudieron contener la risa y dejaron mensajes humorísticos, resaltando que las rimas no son lo suyo.

"En su mente estuvo épico", "Me quedé a ver el video para no dejarlo solo al chico", "Qué no se repita", "La señora no sabía a quién darle propina", "Ella pensó que devoró", "Le puse pausa, no soy capaz de continuar", "Se alejan cositas", "La cara de incomodidad del rapero", "¿Y pintar no te gusta?". Estos son algunos de los comentarios del video.

