Español en Alemania revela una sorprendente costumbre que dista de Latinoamérica: "Aquí confían en la gente"

Un joven español muestra un puesto de autoservicio en Alemania, donde los compradores dejan el dinero, sin necesidad de confianza.

Un joven español muestra un puesto de autoservicio en Alemania, donde los compradores dejan dinero en una hucha sin necesidad de dependientes, sorprendiendo a muchos.
Un joven español muestra un puesto de autoservicio en Alemania, donde los compradores dejan dinero en una hucha sin necesidad de dependientes, sorprendiendo a muchos. | Foto: composición LR/TikTok

La confianza es algo que se gana con tiempo y paciencia, especialmente en España, donde la desconfianza prevalece en muchos aspectos de la vida diaria. Esta actitud de desconfianza es una mezcla de prevención y costumbre aprendida y practicada a diario. Tal como señala un joven español quien vive en Alemania, el cual ha sorprendido a muchos en TikTok.

Arturo, un joven español que reside en Alemania, compartió un video en la red social china en el que muestra cómo la confianza es algo común en este país. Una realidad que dista de la de España y Latinoamérica, en la que tendemos a necesitar pruebas, para empezar a fiarnos. El material generó debate en TikTok.

PUEDES VER: Venezolana revela la 'poca solidaridad' que hay en España, a diferencia de Latinoamérica: "Cultura del no servicio"

lr.pe

Español revela cómo los alemanes confían en el usuario

Recientemente, el influencer compartió un video en sus redes sociales que ha dejado a muchos de sus compatriotas y personas de Latinoamérica sorprendidos. El joven muestra un puesto de autoservicio en un pequeño pueblo alemán, que a simple vista parece una estructura de madera sencilla, con varias bolsas de manzanas listas para llevar.

Lo curioso es que no hay una caja registradora ni un operario. El precio está indicado en un cartel y, en lugar de pagar en una caja, los compradores dejan el dinero en una hucha metálica, si lo desean. No hay cámaras ni candados, es simplemente una cuestión de confianza y ética.

“La gente confía en que tú vas a dejar el dinero y llevarte la bolsa”, acotó.

El usuario acota que este modelo posiblemente no se pueda ver en Stuttgart, debido a la cantidad de personas que viven en la ciudad: sin embargo, es posible verlo en pueblos chicos.

"Aquí confían en la gente y me parece una práctica bastante guay”, indicó.

Este tipo de venta, conocido como "Vertrauenverkauf" o "Honesty box" (venta basada en la confianza), es común en zonas rurales de Alemania. En estos pueblos, donde todos se conocen, es más fácil confiar en la honestidad de los demás.

Sin embargo, no siempre es así. Algunos dueños de estos puestos instalan cámaras discretas, no para detectar robos, sino para identificar a los vecinos deshonestos, ya que dañar tu reputación en una comunidad tan pequeña puede significar el ostracismo social.

¿Por qué existe desconfianza en España?

En países como Alemania, Suiza o Dinamarca, este modelo de venta es normal, pero en España la confianza interpersonal media es de solo 5,3 sobre 10, según un estudio de la Fundación BBVA (2025).

Esto refleja una postura de desconfianza neutral: no confiamos, pero tampoco desconfiamos abiertamente, prefiriendo no fiarnos en absoluto. Por ello, el sistema de autoservicio basado en la confianza resulta sorprendente para los españoles, quienes están acostumbrados a ser cautelosos incluso en situaciones cotidianas.

Este contraste cultural subraya lo difícil que nos resulta confiar, algo que se refleja en los comentarios de los españoles en redes sociales, como uno que decía que “vaya casualidad que en ese puesto no quedara ninguna bolsa con manzanas”.

