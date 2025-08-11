HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tendencias

Venezolana revela la 'poca solidaridad' que hay en España, a diferencia de Latinoamérica: "Cultura del no servicio"

Una joven venezolana revela en TikTok sus experiencias viviendo en España, en el que resalta la cultura del "no servicio", diferente al de Latinoamérica.

La nómada digital venezolana Lai comparte en TikTok su experiencia adaptándose a España, desde choques culturales hasta peculiaridades de la vida diaria.
La nómada digital venezolana Lai comparte en TikTok su experiencia adaptándose a España, desde choques culturales hasta peculiaridades de la vida diaria. | Foto: composición LR/TikTok

Lai, una joven venezolana que vive en España como nómada digital, comparte sus experiencias y aprendizajes en TikTok (@laiexplora). En su último video, reveló que existe una cultura de 'poca solidaridad' en el día a día desde que llegó al país ibérico.

A través de sus relatos en un video viral, Lai ofrece una perspectiva única sobre la adaptación a España, como las sorpresas en los viajes en autobús hasta los efectos del clima seco. El material audiovisual se convirtió en debate entre los cibernautas en la red social china.

PUEDES VER: El renacer del fútbol en China: cómo un torneo amateur conquista y le devuelve la fe a todo un país

lr.pe

Venezolana revela que existe una 'poca solidaridad' en España

Una de las experiencias que más sorprendió a la usuaria venezolana fue la diferencia cultural, a la que denominó "cultura del servicio".

Lai relata que, al hacer su primer viaje de Madrid a Toledo, puso sus maletas en el compartimiento y esperó que alguien las subiera, como se suele hacer en Venezuela. Sin embargo, su sorpresa fue grande cuando le contaron que debía subirlas ella misma.

"¿Tengo que cargar mis propias maletas?, eso sí me pareció superraro, porque siento que en Venezuela sí hay mucha cultura de servicio", detalló.

Aunque ella acotó que le pareció desconcertante, con el tiempo se acostumbró a esta práctica, bromeando diciendo que al "final haces brazo".

Otra sorpresa para Lai fue el clima que existe en España, en donde se sitúa, cuenta con un clima seco, diferente con el clima de la ciudad costera que hay en Venezuela.

Al llegar durante el invierno, sufrió hemorragias nasales frecuentes, algo que no había experimentado en su país. Con humor, compartió su experiencia diciendo que parecía "una periquera".

Entre los consejos de sus seguidores, varios sugirieron que comprara un humidificador para la habitación, lo cual ayudaría a mejorar la humedad en su entorno y a prevenir estos episodios.

Usuarios reaccionan a video de venezolana en España

El video se convirtió en viral en la red social china, desencadenando una ola de comentarios entre los cibernautas.

Los usuarios comentaban que la cultura del "no servicio" es muy común en España, donde existe una sociedad más individual de lo que se cree que existe en Latinoamérica.

"La próxima vez que viajes, tienes que llenar menos las maletas", "Que problemas", "¿Que es periquera?", "Eso es algo común en España", "Suerte que no te contestaron mal algunos", fueron algunos de los comentarios.

Notas relacionadas
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
¿Puedes obtener vivienda gratis en España? Esta es la ley que te beneficia al momento de arrendar un inmueble

¿Puedes obtener vivienda gratis en España? Esta es la ley que te beneficia al momento de arrendar un inmueble

LEER MÁS
¿La gente ya no va a las iglesias? Curas españoles influencers usan las redes sociales para atraer a fieles católicos

¿La gente ya no va a las iglesias? Curas españoles influencers usan las redes sociales para atraer a fieles católicos

LEER MÁS
Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

LEER MÁS
Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La casa de 3 pisos ubicada en un cerro de Comas que está abandonada hace 10 años: "tiene un sótano, un cerco eléctrico y rejas"

La casa de 3 pisos ubicada en un cerro de Comas que está abandonada hace 10 años: "tiene un sótano, un cerco eléctrico y rejas"

LEER MÁS
Taxista en aeropuerto Jorge Chávez sorprende al tener 11 celulares en su auto y en redes reaccionan: “Parece torre de control”

Taxista en aeropuerto Jorge Chávez sorprende al tener 11 celulares en su auto y en redes reaccionan: “Parece torre de control”

LEER MÁS
Peruana revela que gasta S/300 mensuales en comida y usuarios quedan intrigados: "Arroz con huevo todos los días"

Peruana revela que gasta S/300 mensuales en comida y usuarios quedan intrigados: "Arroz con huevo todos los días"

LEER MÁS
Vigilante peruano se defiende tras dejar encerradas a personas en un cementerio: “Tengo un horario de salida y entrada”

Vigilante peruano se defiende tras dejar encerradas a personas en un cementerio: “Tengo un horario de salida y entrada”

LEER MÁS
¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

LEER MÁS
Joven se sorprende al ver a pasajeros de avión usando el mismo estilo de casaca y en redes bromean: “Es el uniforme de invierno en Perú”

Joven se sorprende al ver a pasajeros de avión usando el mismo estilo de casaca y en redes bromean: “Es el uniforme de invierno en Perú”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Tendencias

Censista se conmueve por solidario gesto de adulto mayor pese a su dura situación económica: “Toma pancito, debes tener hambre”

Peruana casi pierde su viaje a Argentina para ver a su novio por error con su DNI: "Me quedé en shock"

Veterinario explica a perrito en qué consiste la operación que le hará y video conmueve a las redes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota