La nómada digital venezolana Lai comparte en TikTok su experiencia adaptándose a España, desde choques culturales hasta peculiaridades de la vida diaria. | Foto: composición LR/TikTok

Lai, una joven venezolana que vive en España como nómada digital, comparte sus experiencias y aprendizajes en TikTok (@laiexplora). En su último video, reveló que existe una cultura de 'poca solidaridad' en el día a día desde que llegó al país ibérico.

A través de sus relatos en un video viral, Lai ofrece una perspectiva única sobre la adaptación a España, como las sorpresas en los viajes en autobús hasta los efectos del clima seco. El material audiovisual se convirtió en debate entre los cibernautas en la red social china.

Venezolana revela que existe una 'poca solidaridad' en España

Una de las experiencias que más sorprendió a la usuaria venezolana fue la diferencia cultural, a la que denominó "cultura del servicio".

Lai relata que, al hacer su primer viaje de Madrid a Toledo, puso sus maletas en el compartimiento y esperó que alguien las subiera, como se suele hacer en Venezuela. Sin embargo, su sorpresa fue grande cuando le contaron que debía subirlas ella misma.

"¿Tengo que cargar mis propias maletas?, eso sí me pareció superraro, porque siento que en Venezuela sí hay mucha cultura de servicio", detalló.

Aunque ella acotó que le pareció desconcertante, con el tiempo se acostumbró a esta práctica, bromeando diciendo que al "final haces brazo".

Otra sorpresa para Lai fue el clima que existe en España, en donde se sitúa, cuenta con un clima seco, diferente con el clima de la ciudad costera que hay en Venezuela.

Al llegar durante el invierno, sufrió hemorragias nasales frecuentes, algo que no había experimentado en su país. Con humor, compartió su experiencia diciendo que parecía "una periquera".

Entre los consejos de sus seguidores, varios sugirieron que comprara un humidificador para la habitación, lo cual ayudaría a mejorar la humedad en su entorno y a prevenir estos episodios.

Usuarios reaccionan a video de venezolana en España

El video se convirtió en viral en la red social china, desencadenando una ola de comentarios entre los cibernautas.

Los usuarios comentaban que la cultura del "no servicio" es muy común en España, donde existe una sociedad más individual de lo que se cree que existe en Latinoamérica.

"La próxima vez que viajes, tienes que llenar menos las maletas", "Que problemas", "¿Que es periquera?", "Eso es algo común en España", "Suerte que no te contestaron mal algunos", fueron algunos de los comentarios.