Nuevo pago para mutualistas jubilados en España: ¿hasta cuando pueden cobrar la devolución del IRPF?

Mutualistas jubilados en España recibirán la devolución del IRPF de 2019 a 2022 en un solo pago antes de 2025, tras la aprobación de una nueva medida en el Congreso. | Foto: composición LR/Freepik

El pasado 25 de julio, el Congreso de España aprobó una medida que resuelve la situación de los mutualistas jubilados que cotizaron entre 1967 y 1978 en las antiguas mutualidades laborales. La reforma fue incluida en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE),

Esta medida permitirá devolver el IRPF de los ejercicios fiscales de 2019 a 2022 en un único pago, en lugar de hacerlo en plazos hasta 2028, como estaba previsto en el Ministerio de Economía. El nuevo acuerdo establece que los pagos deben realizarse antes del 30 de septiembre de 2025. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Nuevo pago para mutualistas jubilados en España: ¿cuándo es la fecha límite de pago?

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aclaró que la totalidad de la deuda se devolverá en 2025, y según lo publicado en el BOE, los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2019, 2020, 2021 y 2022 se realizarán en un único abono que podría alcanzar hasta los 400 euros.

De acuerdo con la Agencia Tributaria, se ha fijado el 30 de septiembre de 2025 como fecha límite para completar las devoluciones correspondientes a los ejercicios fiscales.

Esta próxima devolución pone fin al enfrentamiento del Gobierno de Pedro Sánchez y los mutualistas, que han sido otro colectivo perjudicado por el Ejecutivo.

¿Cómo solicitar la devolución del IRPF por doble cotización en España?

Para solicitar la devolución del IRPF por doble cotización, los beneficiarios deberán presentar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, en el apartado ‘Mutualistas: solicitudes de devolución’.

En este proceso, los solicitantes deberán ingresar su número de referencia, utilizar su Cl@ve, certificado electrónico a DNI-e, además de un número de cuenta bancaria, así como un número de teléfono.

En caso de haber presentado el formulario con anterioridad a la entrada de esta medida, se entenderá que con dicho formulario se solicita también la devolución de los periodos impositivos 2020 a 2022.