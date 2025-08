Colette, una jubilada francesa de 67 años, nunca imaginó que caería en una estafa emocional. Todo inició cuando conoció a Laurent durante un viaje para personas mayores. Lo que parecía una relación prometedora se transformó en una serie de engaños y un falso negocio que terminó con un fraude de miles de euros.

De acuerdo con medios franceses, a pesar de las señales de alerta, Colette decidió confiar en Laurent, prestándole dinero para resolver sus supuestos problemas financieros. Sin embargo, todo se vino abajo cuando descubrió que mantenía una relación paralela.

Mujer francesa es estafada por el “amor de su vida”

Para Colette, Laurent era, en apariencia, el hombre ideal: carismático, seductor, divertido. "Me hacía reír como no lo había hecho en mucho tiempo", confesó, quien quedó encantada por su personalidad y las historias que él le contaba.

Decía ser un emprendedor que había tenido dificultades en el pasado, pero que ahora estaba decidido a rehacer su vida, formar una familia y dejar atrás su complicado pasado.

Sin embargo, Colette detectó las primeras señales de alarma. Laurent parecía incómodo cuando ella mencionaba a sus hijos o nietos. "Era como si la vida que yo había construido sin él no le interesara", afirmó. A pesar de las dudas, decidió seguir adelante con la relación.

A pesar de las primeras señales de alarma, Colette decidió confiar en su pareja. Foto: Freepik

¿Cómo Colette fue estafada por Laurent, “el amor de su vida” en Francia?

Lo que parecía una relación prometedora se convirtió en una farsa. Laurent hablaba de sus problemas económicos, asegurando que trabajaba mucho, pero necesitaba dinero para solventar las deudas y ayudar a sus proveedores.

Colette, conmovida, decidió prestarle dinero. Al principio fueron pequeñas cantidades: comida, vacaciones, parte del alquiler. Pero, con el tiempo, las cifras aumentaron significativamente.

"Le presté una suma importante para sus proveedores, con la promesa de que me lo devolvería cuando cerrara un gran contrato. Pero cuando se lo reclamé, siempre encontraba una excusa", señaló.

Sin embargo, la verdad salió a la luz de la forma más dolorosa, cuando Colette descubrió que Laurent mantenía una relación paralela con otra mujer a la que había presentado como “amiga”.

Tras revisar el móvil, encontró mensajes comprometedores y planes similares a los que él había compartido con ella. Todo había sido una farsa cuidadosamente armada para manipularla.

“Le escribí para decirle que lo sabía todo, que no aceptaba más mentiras y que me devolviera el dinero. Me envío apenas 100 euros y me dijo que era todo lo que podía darme”, comentó.

De acuerdo con el relato a Le Parisen, Colette rompió todo contacto con Laurent. Su hijo le aconseja denunciar, pero ella no se siente con fuerzas: "Fue mi error confiar. No volverá a ocurrir".