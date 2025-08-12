Directora de la película 'Sorda', Eva libertad: "El cine no es un lujo, es un derecho de todas las comunidades"

Eva Libertad y su hermana, la actriz Miriam Garlo, aprendieron a comunicarse con lengua de signos. Cuando tuvieron varias conversaciones sobre la maternidad, la cineasta le sugirió hacer una lista acerca de sus miedos y preocupaciones. “Cuando la leí, me impresionó y dije: ‘Tengo que hacer algo con esto’”, nos responde la directora de Sorda. “Quería a una protagonista imperfecta. No quise hacer una mujer sorda ejemplar”.

La historia nació como un cortometraje en 2021, con Miriam como protagonista y Álvaro Cervantes interpretando a la pareja oyente. La película ganó el premio del público en el Festival de Berlín y la Biznaga de Oro en Málaga. “Era la primera vez que se ponía como protagonista delante de una cámara”.

En la vida real, Miriam ni Eva son madres, pero la directora continuó el proyecto entrevistando a madres sordas. El set contó con intérpretes de lengua de signos y el equipo de producción recibió clases y una información de 50 páginas sobre la sordera. Sin embargo, Sorda no trata solo de una comunidad. Podemos ver también la película como una historia contada para los oyentes y la historia a través de la mirada de una protagonista impaciente, sintiendo que es excluida, intentando encajar y equivocándose. “Yo disfruto mucho de ver personajes femeninos con muchas contradicciones y muy ambivalentes. Nunca quise hacer un personaje representante de toda la comunidad sorda. Eso era imposible. Hay tantas maneras de ser sorda como de ser oyente. Y esa construcción yo la hice en base a la imaginación”.

Libertad aborda la relación con los padres. Su hermana aprendió a señar a los 30 años. “Empecé a aprender lengua de signos con ella y para mis padres. O sea, ellos sabían que su hija era sorda, pero no sabían que ser sorda significaba también eso. Es muy complicado”.

Esta frase rebate el concepto de madre superheroína: “Todas las madres necesitan ayuda y tú más”. Vemos, más bien, a Héctor cumpliendo su función como padre y cuidador. ¿Era tu intención desmitificar la idea de la maternidad?

Sí, tal cual. Por suerte empiezo a ver en el cine representaciones de la maternidad con la complejidad que lleva. O sea, ya está habiendo un poco de desmitificación de esas madres que todo lo pueden y que llevan en silencio las dificultades. Y, por otro lado, la creación de Héctor fue algo muy consciente porque quería hacer un personaje que estuviese disponible emocionalmente y que fuese él el cuidador. Y para mí eso no es ser perfecto; es ser como tiene que ser una pareja masculina. Hay muy pocos referentes así en el cine y hay que empezar a generarlos también. Y eso es muy curioso porque en los coloquios de la película algunos me dicen: “Me ha gustado mucho ver a Héctor porque quiero ser así”.

¿Estos temas se pueden trasladar a otros lugares? Es decir, hay comunidades originarias o personas que no son escuchadas.

En realidad, hay muchas personas que se identifican con Ángela, sean sordas o no. Y luego, esto que me dices de las comunidades, no lo había pensado hasta ahora, pero creo que en nuestras sociedades vivimos negando la diversidad. Son sociedades donde todo el mundo tiene que encajar en una norma, y eso genera sufrimiento. Hay personas que, ya simplemente su existencia es una contraposición muy fuerte a ese molde. Son las personas que peor lo pasan, porque se quedan completamente fuera. Si prestáramos atención como sociedades a esto, todo el mundo tendría vidas más dignas.

Miriam aprende lengua de signos (o señas) a los 30. ¿Cómo vivieron eso como familia?

Lo que pasó es que nació oyente y perdió el oído a los siete años. Nadie les dijo a mis padres: “su hija es sorda”. Les dijeron que la pusieran en la primera fila en el colegio y que aprendiera a leer los labios. Miriam ha pasado toda la vida haciendo un sobreesfuerzo por adaptarse a este mundo oyente, hasta que a los 30 años entró en contacto con la comunidad sorda y su vida cambió. Para mí, en un punto, fue un alivio, igual que para ella. La comunidad sorda, en España, es más visible, tiene más espacio. La lengua de signos, también. Pero en aquella época no lo era. Y todavía hay muchas personas sordas que no aprenden la lengua de signos porque su familia, como ellas, lo decide así. Hay personas sordas que deciden ser oralistas y aprender a hablar con muchísimo esfuerzo y a leer los labios en pos de integrarse en la sociedad. Eso me parece muy respetable si lo decide la persona sorda. A veces no lo decide.

La película fue premiada, pero leí que esperaban que no sea solo un logro artístico. ¿Hay algún cambio a partir de Sorda?

Por lo menos una vez a la semana ponen películas en castellano subtituladas. Eso en España no pasaba. Las personas sordas no podían ir a ver cine español, por así decirlo. Eso ha sido a raíz de la película. Eso es bonito. Me escriben muchas personas oyentes que dicen: “¿Cómo puede ser que yo conozca a una familia sorda que vive en mi calle y nunca me haya acercado?”. Me escriben hijas de padres sordos que dicen: “Por primera vez he ido al cine a ver una película con mis padres”. O sea, creo que la película sí ha movido cosas, pero no sé hasta qué punto va a ser algo que suponga un cambio para la comunidad sorda. Cuando hice esta película tampoco pensé: “Voy a hacer una película que cambie las cosas”, pero sí que había un deseo y había una rabia.

Llegas a Perú en un momento en que la actual ley de cine se compara con lo que está pasando en Argentina. ¿Cuál es tu postura sobre la libertad artística y el apoyo del Estado?

Esta película no se hubiera hecho sin el apoyo del Estado. A ver, obviamente, ahora mismo puedes coger tu cámara y hacer una película. Pero los Estados tienen que salvaguardar el cine como un bien cultural que, además, no es un lujo, es un derecho de todas las comunidades. En España se están rodando películas en lenguas que no son en lengua gallega, en catalán y en euskera. Eso es porque se han hecho unas políticas públicas del cine que han promovido que eso suceda. Igual que la entrada en España de las mujeres en el cine. Eso tiene que ver con unas políticas públicas que hacen que tú, como guionista y como directora, tengas una puerta para entrar, porque si no, no se puede. Las sociedades son patriarcales, son machistas, son racistas. Si no se implementan acciones para contrarrestar eso, la inercia va a seguir así y el cine que se va a hacer siempre va a ser el mismo. No se puede hablar de libertad si no hay una igualdad de condiciones creativas.

La infiltrada es otra película premiada. También responde a esas políticas, entonces.

Claro, eso también ha pasado en otros países. Cuando las mujeres entran de una manera más significativa en la industria del cine, lo que pasa es que la calidad del cine de ese país sube. La figura hegemónica y tradicional que había detrás de la cámara en España era el hombre blanco, hetero, clase media alta y era el que siempre contaba las historias, pero, de repente, cuando esas figuras se empiezan a diversificar, todo el cine se enriquece.

Es decir, cada vez que una mujer gana un premio, hay ese sobreesfuerzo detrás de ello.

Creo que para lograr llegar a dirigir una película, has tenido que currárselo probablemente muchísimo más que tus compañeros, generalizando. Pero las mujeres que logran estar ahí han tenido que esforzarse el doble, el triple, porque es una industria masculinizada donde las varas de medir son masculinas. Entonces, se hace menos cine dirigido por mujeres, pero luego, en proporción, hay muchos más premios para mujeres en festivales porque las que se cuelan son excepcionales.

¿Estás pensando en tu próxima película?

(Sonríe) Sorda está demandándome muchísima energía. El acompañamiento me ha dejado poco tiempo. Estoy en una fase de documentación; todavía no tengo nada. Además, lo que pasa es que no atiendo a las cosas fáciles; me gusta que sean proyectos que me transformen. Me va a llevar tiempo; tampoco tengo prisa.