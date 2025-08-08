Vicky, una joven argentina que lleva siete años viviendo en España, comparte en un video su experiencia positiva en el país, destacando la amabilidad de la gente y la cercanía cultural. | Foto: composición LR/TikTok

Mudarse a un país extranjero puede ser un reto significativo, ya que implica adaptarse a una cultura nueva, enfrentar choques con las costumbres locales y lidiar con la distancia de la tierra natal. Este proceso de adaptación puede ser especialmente difícil para aquellos que se sienten alejados de su entorno.

Sin embargo, para algunos expatriados, como Vicky, una joven argentina que lleva siete años viviendo en España, la experiencia puede ser completamente positiva. En un video compartido recientemente, Vicky destaca la calidez de los españoles y cómo, a pesar de las dificultades que algunos enfrentan al adaptarse, ella ha encontrado en España un lugar donde se siente bienvenida.

Argentina en España explica por qué dicho país se convirtió en su hogar

Vicky, una joven argentina que lleva siete años viviendo en España, se ha sumado a esta tendencia al publicar un video donde comparte su experiencia y responde a un comentario que menciona la popularidad de la opinión positiva de los argentinos sobre España. Para Vicky, España ha sido un país acogedor, lleno de gente amable y cálida, lo que ha hecho que se sienta como en casa desde el primer momento.

“Me parece un país maravilloso, lleno de gente buena, humilde, que siempre está a buena disposición”, señala la argentina.

En su video, Vicky expresa que uno de los aspectos que más le gustan de España es la amabilidad de la gente, algo que considera fundamental para sentirse bienvenida.

Según ella, los españoles son similares a los argentinos no solo por compartir el idioma, sino también por las costumbres y la manera de ver la vida.

“Creo que son, dentro de Europa, los que más se parecen a los argentinos realmente”, acotó.

A pesar de que está consciente de que no todos los extranjeros comparten su visión positiva, especialmente aquellos que enfrentan dificultades económicas o sociales, Vicky asegura que su experiencia ha sido completamente satisfactoria.

“También es válido. Hay gente que lo está pasando mal porque no logra adaptarse o se han vuelto”, puntualizó.

En su caso, nunca ha tenido motivos para hablar mal de España, ya que el país siempre le ha abierto las puertas y se siente muy agradecida por la vida que ha logrado construir allí.