HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Tendencias

Taxista en Brasil finge sufrir infarto ante ladrones para evitar ser asaltado: "Nominado al Oscar"

Un taxista por aplicativo en Brasil fingió un infarto para evitar ser asaltado por delincuentes. El momento, grabado en vídeo, demostró que el hecho ocurrió en su horario de trabajo.

Taxista en Brasil fingió convulsiones para ahuyentar a ladrones.
Taxista en Brasil fingió convulsiones para ahuyentar a ladrones. | Foto: composición LR / TikTok

A fin de no convertirse en una víctima más de robo, en Brasil un taxista fingió un infarto ante los delincuentes. El vídeo, que se viralizó rápidamente en redes sociales, mostró cómo el conductor fue víctima mientras trabajaba y prestaba el servicio por aplicativo. Según las imágenes, los ladrones no lograron quitarle ninguna pertenencia.

En los comentarios del clip, las personas felicitaron la valentía del taxista y señalaron que pudo correr peligro al enfrentar a los delincuentes. Además, destacaron que situaciones como esas son comunes en Latinoamérica.

PUEDES VER: Hombre entrena cargando un tronco en su espalda mientras su perro lo jala y comentarios en TikTok estallan: “Está entrenando para semana santa”.

lr.pe

Taxista logró evitar asalto ahuyentando a delincuentes

Un taxista por aplicativo se encontraba en un día regular de trabajo cuando dos personas subieron a su unidad e intentaron asaltarlo. Improvisando una solución en medio del forcejeo, fingió un infarto y simuló convulsiones. Este hecho ahuyentó a los delincuentes, quienes no supieron cómo reaccionar ante el supuesto problema de salud.

Después de verificar que los falsos pasajeros se fueron, y aún en shock, el conductor revisó la cámara que lo grabó para verificar si el momento había quedado registrado o si logró captar algún rostro. Las autoridades brasileñas continúan buscando a los responsables, por otro lado, algunos comentarios cuestionan la veracidad del video.

PUEDES VER: Sacerdote en TikTok explica la razón detrás de hacer ‘la señal de la cruz’: “Aprendí más aquí que en mi catequesis”.

lr.pe

Usuarios reaccionaron ante ‘técnica para evitar asaltos’

Tras la publicación del video del taxista brasileño, usuarios en redes sociales reaccionaron ante la sorprendente técnica para evitar asaltos. Algunos comentaron “Cuestionarán los métodos, pero no los resultados”, mientras que otros aplaudieron la astucia con la que el conductor protegió su vida.

Sin embargo, varios señalaron que el chofer no debió haber compartido el momento, ya que que existe un riesgo de que ladrones estén alertas ante la nueva táctica.

Notas relacionadas
Peruana revela que gasta S/300 mensuales en comida y usuarios quedan intrigados: "Arroz con huevo todos los días"

Peruana revela que gasta S/300 mensuales en comida y usuarios quedan intrigados: "Arroz con huevo todos los días"

LEER MÁS
Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: casi 50 solicitudes fueron presentadas para adquirir derechos sobre populares figuras

Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: casi 50 solicitudes fueron presentadas para adquirir derechos sobre populares figuras

LEER MÁS
Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

LEER MÁS
Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

LEER MÁS
Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Taxista en aeropuerto Jorge Chávez sorprende al tener 11 celulares en su auto y en redes reaccionan: “Parece torre de control”

Taxista en aeropuerto Jorge Chávez sorprende al tener 11 celulares en su auto y en redes reaccionan: “Parece torre de control”

LEER MÁS
Peruana revela que gasta S/300 mensuales en comida y usuarios quedan intrigados: "Arroz con huevo todos los días"

Peruana revela que gasta S/300 mensuales en comida y usuarios quedan intrigados: "Arroz con huevo todos los días"

LEER MÁS
Taxista peruano coloca emotivo cartel en su unidad: "No me hagas daño, me esperan en casa"

Taxista peruano coloca emotivo cartel en su unidad: "No me hagas daño, me esperan en casa"

LEER MÁS
¿Quién es Marcianito de la Risa, el cómico que saltó a la fama por sus entretenidos sketches?

¿Quién es Marcianito de la Risa, el cómico que saltó a la fama por sus entretenidos sketches?

LEER MÁS
¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

LEER MÁS
Joven descubre que el celular que le robaron era vendido en una tienda tras ver que su mamá lo estaba llamando

Joven descubre que el celular que le robaron era vendido en una tienda tras ver que su mamá lo estaba llamando

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Tendencias

Censista se conmueve por solidario gesto de adulto mayor pese a su dura situación económica: “Toma pancito, debes tener hambre”

Peruana casi pierde su viaje a Argentina para ver a su novio por error con su DNI: "Me quedé en shock"

Veterinario explica a perrito en qué consiste la operación que le hará y video conmueve a las redes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota