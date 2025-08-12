A fin de no convertirse en una víctima más de robo, en Brasil un taxista fingió un infarto ante los delincuentes. El vídeo, que se viralizó rápidamente en redes sociales, mostró cómo el conductor fue víctima mientras trabajaba y prestaba el servicio por aplicativo. Según las imágenes, los ladrones no lograron quitarle ninguna pertenencia.

En los comentarios del clip, las personas felicitaron la valentía del taxista y señalaron que pudo correr peligro al enfrentar a los delincuentes. Además, destacaron que situaciones como esas son comunes en Latinoamérica.

Taxista logró evitar asalto ahuyentando a delincuentes

Un taxista por aplicativo se encontraba en un día regular de trabajo cuando dos personas subieron a su unidad e intentaron asaltarlo. Improvisando una solución en medio del forcejeo, fingió un infarto y simuló convulsiones. Este hecho ahuyentó a los delincuentes, quienes no supieron cómo reaccionar ante el supuesto problema de salud.

Después de verificar que los falsos pasajeros se fueron, y aún en shock, el conductor revisó la cámara que lo grabó para verificar si el momento había quedado registrado o si logró captar algún rostro. Las autoridades brasileñas continúan buscando a los responsables, por otro lado, algunos comentarios cuestionan la veracidad del video.

Usuarios reaccionaron ante ‘técnica para evitar asaltos’

Tras la publicación del video del taxista brasileño, usuarios en redes sociales reaccionaron ante la sorprendente técnica para evitar asaltos. Algunos comentaron “Cuestionarán los métodos, pero no los resultados”, mientras que otros aplaudieron la astucia con la que el conductor protegió su vida.

Sin embargo, varios señalaron que el chofer no debió haber compartido el momento, ya que que existe un riesgo de que ladrones estén alertas ante la nueva táctica.