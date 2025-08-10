HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1
Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     
Tendencias

Hombre entrena cargando un tronco en su espalda mientras su perro lo jala y comentarios en TikTok estallan: “Está entrenando para semana santa”

Un hombre se vuelve viral en TikTok al ser grabado entrenando con un tronco en la espalda mientras su mascota lo impulsa. Usuarios compararon su hazaña con la película 'Rocky'.

Usuarios en TikTok destacan la valentía de hombre entrenando mencionando que realiza un "Entrenamiento militar".
Usuarios en TikTok destacan la valentía de hombre entrenando mencionando que realiza un "Entrenamiento militar". | Foto: composición LR / TikTok

En plena rutina de ejercicios, un hombre se viralizó en TikTok al ser visto entrenando al cargar un tronco en su espalda mientras su perro lo jalaba. Los usuarios de la plataforma incluso compararon el momento con la película 'Rocky', por la intensidad del esfuerzo comentaron cosas como “Está entrenando para semana santa” y “El firulais dice sin dolor no hay gloria”.

Según el clip, se destacó la valentía de esta persona al observar que le da la vuelta a un parque. Ante la mirada de vecinos, el hombre continuó con su recorrido junto a su mascota.

PUEDES VER: Usuaria revela en TikTok cómo es cruzar de México a EE.UU a pie por la frontera: "Es de lo más normal".

lr.pe

Usuarios en TikTok se sorprenden por peculiar ‘entrenamiento militar’ de hombre junto a su perro

El vídeo de un hombre entrenando con un tronco en su espalda junto a su perro fue comparado con un ‘entrenamiento militar’. Usuarios en TikTok reaccionaron al indicar que este tipo de ejercicios suelen hacerse en las Fuerzas Armadas destacando el nivel de resistencia y fuerza que conlleva.

Además, lo felicitaron por no rendirse. Mencionaron que el peso del tronco simula el de una persona ya que levantarlo es “Parte de la rutina de rescatistas” y que se necesita experiencia o saber del tema.

PUEDES VER: Lizeth Atoccsa revela sus secretos tras comprar su primer departamento: "La necesidad te hace ser más creativo".

lr.pe

Hombre viral en TikTok, que entrena cargando un tronco, preocupa a usuarios por sus “posibles lesiones”

En medio de las reacciones que ocasionó el vídeo del hombre cargando un tronco, las preocupaciones por sus posibles lesiones no se hicieron de esperar. Usuarios en TikTok recalcaron la importancia de llevar una buena técnica ya que, sin estas correcciones, sus vértebras podrían sufrir consecuencias permanentes en el futuro.

Agregaron que debería de realizarse chequeos médicos para “Verificar si tiene alguna hernia”. Por otro lado, comentarios como “El perro es el coach” y “La mascota es el compañero de toda la vida” mencionaron al animal como un miembro más de su familia.

Notas relacionadas
Madre en Jauja pide perdón de rodillas a familia luego de que su hijo causara la muerte de un hombre en accidente de tránsito

Madre en Jauja pide perdón de rodillas a familia luego de que su hijo causara la muerte de un hombre en accidente de tránsito

LEER MÁS
Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

LEER MÁS
Discoteca de Milenka Nolasco terminó abarrotada en su inauguración: streamers y tiktokers hicieron largas filas para alcanzar un box

Discoteca de Milenka Nolasco terminó abarrotada en su inauguración: streamers y tiktokers hicieron largas filas para alcanzar un box

LEER MÁS
Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

LEER MÁS
Compositor peruano crea canción contra Gustavo Petro defendiendo la isla Santa Rosa y colombianos reaccionan: "Petro no me representa"

Compositor peruano crea canción contra Gustavo Petro defendiendo la isla Santa Rosa y colombianos reaccionan: "Petro no me representa"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

Tendencias

Lizeth Atoccsa da fuerte mensaje tras críticas por su Beca 18: "Me están castigando por progresar"

Sueños peligrosos: el furor del 'sleepmaxxing' en internet

Joven peruano sorprende a muchacha con serenata y es viral: “Perdóname, pe”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota