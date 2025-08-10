Usuarios en TikTok destacan la valentía de hombre entrenando mencionando que realiza un "Entrenamiento militar". | Foto: composición LR / TikTok

En plena rutina de ejercicios, un hombre se viralizó en TikTok al ser visto entrenando al cargar un tronco en su espalda mientras su perro lo jalaba. Los usuarios de la plataforma incluso compararon el momento con la película 'Rocky', por la intensidad del esfuerzo comentaron cosas como “Está entrenando para semana santa” y “El firulais dice sin dolor no hay gloria”.

Según el clip, se destacó la valentía de esta persona al observar que le da la vuelta a un parque. Ante la mirada de vecinos, el hombre continuó con su recorrido junto a su mascota.

Usuarios en TikTok se sorprenden por peculiar ‘entrenamiento militar’ de hombre junto a su perro

El vídeo de un hombre entrenando con un tronco en su espalda junto a su perro fue comparado con un ‘entrenamiento militar’. Usuarios en TikTok reaccionaron al indicar que este tipo de ejercicios suelen hacerse en las Fuerzas Armadas destacando el nivel de resistencia y fuerza que conlleva.

Además, lo felicitaron por no rendirse. Mencionaron que el peso del tronco simula el de una persona ya que levantarlo es “Parte de la rutina de rescatistas” y que se necesita experiencia o saber del tema.

Hombre viral en TikTok, que entrena cargando un tronco, preocupa a usuarios por sus “posibles lesiones”

En medio de las reacciones que ocasionó el vídeo del hombre cargando un tronco, las preocupaciones por sus posibles lesiones no se hicieron de esperar. Usuarios en TikTok recalcaron la importancia de llevar una buena técnica ya que, sin estas correcciones, sus vértebras podrían sufrir consecuencias permanentes en el futuro.

Agregaron que debería de realizarse chequeos médicos para “Verificar si tiene alguna hernia”. Por otro lado, comentarios como “El perro es el coach” y “La mascota es el compañero de toda la vida” mencionaron al animal como un miembro más de su familia.