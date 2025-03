Peruana revela que gasta S/300 mensuales en comida y usuarios quedan intrigados: "Arroz con huevo todos los días"

En un mundo donde los costos de la canasta básica siguen subiendo, una joven peruana se viralizó por su sorprendente capacidad para gestionar sus gastos en comida. En un video publicado en TikTok, Jasmín, de 24 años, compartió con miles de usuarios cómo se las ingenia para alimentarse con solo S/300 al mes.

Su historia no solo capturó la atención de quienes buscan maneras de reducir su presupuesto alimenticio, sino también desató una conversación sobre cómo adaptar las costumbres de consumo. Su fórmula, aparentemente sencilla, pero efectiva, cautivó a muchos, que ahora buscan incorporar sus consejos de ahorro en comida en sus propios hogares

Gasta S/300 mensuales en comida

Jasmín Lucero no es ajena a las dificultades económicas que enfrentan muchos peruanos debido al aumento en los precios de los productos básicos. Sin embargo, su método de ahorro es una lección sobre cómo gestionar el dinero de manera efectiva sin caer en excesos.

Según la joven, lo fundamental está en la organización. "No compro menú, me preparo el almuerzo y la cena. A veces tomo desayuno fuera, pero solo lo hago si es necesario", afirmó Lucero en su video. El truco principal de Lucero radica en cómo distribuye su presupuesto alimenticio.

"Lo que hago es comprar dos veces al mes. Cada quincena lleno mi despensa", comentó. Esto le permite asegurarse de que tiene todo lo necesario para cubrir sus necesidades sin tener que recurrir constantemente al mercado. Además, mantiene una disciplina estricta al seguir su lista de compras semanal. "Realicen su menú semanal. Es preferible que hagas una lista de compras para evitar cualquier antojo", añadió.

Gracias a esta organización, Lucero logró reducir significativamente sus gastos y asegurarse de que no se excede en sus compras. Este enfoque le permite comprar productos no perecibles en grandes cantidades, como arroz, azúcar y sal, que no necesitan ser adquiridos cada mes. Además, su estrategia de congelar frutas y verduras para que duren más tiempo también juega un papel clave en su método de ahorro.

En el 2023, la línea de pobreza para cubrir una canasta básica de alimentos y otros bienes esenciales ascendió a S/446 mensuales por habitante. Foto: La República

A pesar de las quejas generalizadas sobre el alza de precios, Lucero demostró que, con una planificación adecuada, es posible mantener una alimentación económica y saludable con tan solo 300 soles al mes.

Reacciones en redes sociales

El video de Jasmín Lucero se convirtió en un fenómeno viral en TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron sorprendidos y, en algunos casos, inspirados por su enfoque de ahorro. Los comentarios varían desde admiración hasta dudas sobre si realmente es posible mantener un presupuesto alimenticio tan bajo.

Algunos usuarios compartieron sus propias experiencias, revelando cuánto gastan en alimentos mensualmente y cómo se las arreglan para reducir costos.

"Yo gasto 140 soles por semana, somos tres adultos y dos niños, pero si tengo mi programación del menú, de lo contrario gasto más", comentó una seguidora. Otros coinciden en que, con una buena organización, es posible ajustar el presupuesto y evitar gastos innecesarios. "Un total de 300 soles para una sola persona sí alcanza", escribió otro usuario, mostrando su acuerdo con la técnica de Lucero. En cambio, otros lo tomaron con humor. "De seguro arroz con huevo todos los días", indicaron.

A pesar de las dudas, muchas personas también destacaron lo valioso de los consejos de la joven. "Por eso me conseguí un comedor popular y la comida estaba a 4 soles", señaló un seguidor, quien también buscó alternativas económicas para solventar su alimentación.