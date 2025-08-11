HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de Facebook
Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

¿La gente ya no va a las iglesias? Curas españoles influencers usan las redes sociales para atraer a fieles católicos

Sacerdotes como Cosimo Schena y Alberto Ravagnani utilizan las redes sociales para evangelizar, abordando temas actuales y creando vínculos digitales con los jóvenes.

Sacerdotes digitales crean contenido para conectar con jóvenes y fomentar la fe. Foto: Alberto Ravagnani/Cosimo Schena
Sacerdotes digitales crean contenido para conectar con jóvenes y fomentar la fe. Foto: Alberto Ravagnani/Cosimo Schena

La disminución de la asistencia a las iglesias es una preocupación creciente dentro de la comunidad católica, especialmente debido a la falta de jóvenes. Ante esta realidad, varios sacerdotes con una fuerte presencia en redes sociales han innovado en sus métodos de evangelización, llevando el mensaje del Evangelio a los espacios donde los fieles pasan más tiempo: el mundo digital.

Uno de estos sacerdotes es Cosimo Schena, un cura, filósofo y psicólogo clínico que ha logrado más de un millón de seguidores y 40 millones de visualizaciones. Inicialmente, compartió frases inspiradoras y poemas sin mostrar su rostro. Hoy, sus videos en TikTok y YouTube atraen a jóvenes de todo el mundo. Otro caso es el de Alberto Ravagnani, de 31 años, conocido por sus reflexiones críticas y directas sobre el papel de la Iglesia en la sociedad actual. Con más de medio millón de seguidores, ha formado una comunidad digital activa.

PUEDES VER: Israel deja 4 muertos y al menos 7 personas heridas en ataque a la única iglesia católica de Gaza

lr.pe

¿Cómo están utilizando los curas influencers las redes sociales para atraer a los jóvenes hacia la Iglesia?

Don Cosimo emplea su formación académica y su sensibilidad artística para crear contenido que combina poesía, reflexiones y mensajes motivacionales, todo presentado en formatos breves y atractivos para las redes sociales. Participó en el Jubileo de los influencers católicos en Roma y defiende la idea de que el entorno digital es un espacio legítimo para predicar: "La evangelización también puede hacerse en lo digital, pero es necesario evitar caer en la trampa de la autopromoción y recordar que el objetivo es anunciar el Evangelio".

Por su parte, Don Alberto utiliza Instagram y YouTube para abordar directamente temas que preocupan a los jóvenes, como la soledad, la falta de comunidad y el sentido de la fe en el mundo moderno. Suele interactuar con sus seguidores, respondiendo preguntas y fomentando debates, convencido de que la Iglesia debe "salir de su territorio" y hablar el mismo idioma que las nuevas generaciones.

PUEDES VER: Irlanda inicia excavaciones para hallar a 800 bebés enterrados en fosa común en antiguo hogar católico de madres solteras de Tuam

lr.pe

¿Qué preocupaciones tienen los sacerdotes sobre la relación entre la Iglesia y los jóvenes?

Ambos coinciden en que la soledad es uno de los problemas más graves de este siglo. Don Cosimo señala que el reto es evitar que los algoritmos conviertan a las personas en "mercancías" y, en cambio, usar la tecnología para establecer vínculos significativos. Don Alberto, por su parte, advierte sobre el "abismo generacional" entre la jerarquía de la Iglesia y los jóvenes, cuya forma de comunicarse y consumir cultura ha cambiado drásticamente.

También comparten la preocupación por la baja participación en eventos religiosos como el Jubileo, cuya asistencia de jóvenes ha caído de dos millones en el año 2000 a apenas un millón en la actualidad. Para ellos, el desafío consiste en lograr que las nuevas generaciones no solo se acerquen a la fe, sino que se integren y se conviertan en parte activa de una Iglesia en la que puedan reconocerse y sentirse involucrados.

Notas relacionadas
Periodista asesinado en ataque israelí en Gaza predijo su muerte en redes sociales: “Saboreo el dolor repetidamente"

Periodista asesinado en ataque israelí en Gaza predijo su muerte en redes sociales: “Saboreo el dolor repetidamente"

LEER MÁS
¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

LEER MÁS
China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

LEER MÁS
¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

LEER MÁS
Israel mata a seis periodistas y eleva a 238 el número de trabajadores de la prensa muertos desde el inicio de la guerra en Gaza

Israel mata a seis periodistas y eleva a 238 el número de trabajadores de la prensa muertos desde el inicio de la guerra en Gaza

LEER MÁS
Presidente de Colombia se pronuncia tras la muerte del senador Miguel Uribe: “La vida está por encima de cualquier ideología"

Presidente de Colombia se pronuncia tras la muerte del senador Miguel Uribe: “La vida está por encima de cualquier ideología"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Mundo

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota