La disminución de la asistencia a las iglesias es una preocupación creciente dentro de la comunidad católica, especialmente debido a la falta de jóvenes. Ante esta realidad, varios sacerdotes con una fuerte presencia en redes sociales han innovado en sus métodos de evangelización, llevando el mensaje del Evangelio a los espacios donde los fieles pasan más tiempo: el mundo digital.

Uno de estos sacerdotes es Cosimo Schena, un cura, filósofo y psicólogo clínico que ha logrado más de un millón de seguidores y 40 millones de visualizaciones. Inicialmente, compartió frases inspiradoras y poemas sin mostrar su rostro. Hoy, sus videos en TikTok y YouTube atraen a jóvenes de todo el mundo. Otro caso es el de Alberto Ravagnani, de 31 años, conocido por sus reflexiones críticas y directas sobre el papel de la Iglesia en la sociedad actual. Con más de medio millón de seguidores, ha formado una comunidad digital activa.

¿Cómo están utilizando los curas influencers las redes sociales para atraer a los jóvenes hacia la Iglesia?

Don Cosimo emplea su formación académica y su sensibilidad artística para crear contenido que combina poesía, reflexiones y mensajes motivacionales, todo presentado en formatos breves y atractivos para las redes sociales. Participó en el Jubileo de los influencers católicos en Roma y defiende la idea de que el entorno digital es un espacio legítimo para predicar: "La evangelización también puede hacerse en lo digital, pero es necesario evitar caer en la trampa de la autopromoción y recordar que el objetivo es anunciar el Evangelio".

Por su parte, Don Alberto utiliza Instagram y YouTube para abordar directamente temas que preocupan a los jóvenes, como la soledad, la falta de comunidad y el sentido de la fe en el mundo moderno. Suele interactuar con sus seguidores, respondiendo preguntas y fomentando debates, convencido de que la Iglesia debe "salir de su territorio" y hablar el mismo idioma que las nuevas generaciones.

¿Qué preocupaciones tienen los sacerdotes sobre la relación entre la Iglesia y los jóvenes?

Ambos coinciden en que la soledad es uno de los problemas más graves de este siglo. Don Cosimo señala que el reto es evitar que los algoritmos conviertan a las personas en "mercancías" y, en cambio, usar la tecnología para establecer vínculos significativos. Don Alberto, por su parte, advierte sobre el "abismo generacional" entre la jerarquía de la Iglesia y los jóvenes, cuya forma de comunicarse y consumir cultura ha cambiado drásticamente.

También comparten la preocupación por la baja participación en eventos religiosos como el Jubileo, cuya asistencia de jóvenes ha caído de dos millones en el año 2000 a apenas un millón en la actualidad. Para ellos, el desafío consiste en lograr que las nuevas generaciones no solo se acerquen a la fe, sino que se integren y se conviertan en parte activa de una Iglesia en la que puedan reconocerse y sentirse involucrados.