Censista acude a viviendas en Carabaya y es sorprendido por intensa nevada: “Nada nos para”

En ocasiones, los jóvenes censistas atraviesan por situaciones extremas en diversas localidades del Perú para cumplir con su labor.

Las imágenes sorprendieron a los usuarios en TikTok, ya que los censistas tienen que enfrentarse a diferentes climas en todo el Perú.
Las imágenes sorprendieron a los usuarios en TikTok, ya que los censistas tienen que enfrentarse a diferentes climas en todo el Perú.

En más de una ocasión, se han publicado videos en TikTok sobre el trabajo que vienen realizando los jóvenes encargados del Censo Nacional 2025. Caminando extensos terrenos, subiendo a los cerros o ayudando a personas de escasos recursos han sido solo algunas muestras de la primera semana de trabajo en todo el Perú.

Esta vez, un joven de la localidad de Carabaya en Puno mostró mediante el clip juantorreblancayu, las condiciones climatológicas a las que se tienen que enfrentar con el objetivo de llegar a las viviendas para realizar sus censos.

El censista usaba gorro y chalina para protegerse del intenso frío y la nevada en Puno

En la grabación, el joven que utiliza la indumentaria característica de los censistas, el chaleco morado, apareció adicionalmente con un gorro de lana y una chalina que le cubría el rostro para protegerse de la intensa nevada que lo azotaba la zona.

Con el mensaje “Seguimos trabajando, nadie nos para”, el muchacho caminaba por un lugar lleno de cerros e intensa neblina. Además, para completar el panorama, se registraba caída de nieve que poco a poco iba cubriendo el lugar.

Usuarios en TikTok pidieron un bono extra para los censistas que acuden a lugares alejados del Perú

Como era de esperarse, el video no tardó en generar una ola de comentarios en las redes sociales y muchos esperaron que les paguen un bono extra a los censadores que tienen que acudir a todos los rincones del país y enfrentar situaciones extremas.

“Mínimo 150 soles por día en viáticos”, “Ya me imagino a los que tienen que ir a la Rinconada”, “Espero que les abonen como sector rural”, “ya me toca en el otro periodo en la frontera con Macusani”, “Eso ya parece muy extremo”, “Como todo es temporal, solo queda disfrutarla y pasarla bien en cada día”, señalaron los cibernautas en la publicación de TikTok.

