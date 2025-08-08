HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Censo en Línea: todo lo que necesitas saber sobre su realización y casos en los que es obligatorio

El censo en línea podrá realizarse mediante un código QR que te entregará el censista, el cual te llevará al enlace oficial del INEI.

El Censo Nacional será desde agosto hasta octubre.
El Censo Nacional será desde agosto hasta octubre. | Foto: Censo Nacional

Este mes de agosto se está llevando a cabo uno de los acontecimientos más importantes en Perú: el Censo Nacional 2025, que se realizará hasta octubre, bajo la dirección del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El Censo Nacional 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, será muy importante para implementar nuevas políticas y recolectar datos exactos de las personas.

PUEDES VER: INEI garantiza que datos del censo 2025 se encriptan en la nube y no pueden ser filtrados

Más de 30,000 censistas visitarán casa por casa para llenar el formulario de 67 preguntas. Además, se ha añadido el censo en línea, el cual facilitará el proceso a algunas personas.

¿En qué casos se podrá completar el censo en línea?

En caso de que el censista vaya a tu hogar y el residente no se encuentre en casa, se realizará otra visita. Sin embargo, si en todas las visitas anteriores no se ha encontrado al residente, o si la persona a la que se va a censar prefiere hacerlo de manera virtual de forma voluntaria en lugar de presencial, el censista dejará un QR con un Código Único de Vivienda (CUV), el cual es esencial para acceder a la página web.

PUEDES VER: Renuncian más de 100 censistas en Puno y el INEI activa plan de emergencia para el Censo 2025

lr.pe

¿Qué necesitas saber sobre el censo en línea?

El censo se puede realizar mediante el QR que te llevará a la página de Censos2025.inei.gob.pe. Desde esa dirección, podrás completarlo desde cualquier dispositivo móvil con acceso a internet. Las preguntas estarán divididas en 5 secciones. Luego, ingresarás el CUV proporcionado, tu DNI y responderás las preguntas relacionadas con tu vivienda, los residentes, entre otras.

En caso de que pierdas tu CUV o tengas problemas, puedes comunicarte con el call center del INEI o enviar tu caso al correo censos2025@inei.gob.pe, donde te ayudarán."

